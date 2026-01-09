Robots que hacen tareas en oficinas y hasta robots boxeadores, siguen las novedades del CES

Cada año, el Congreso de tecnología de consumo CES de Las Vegas entrega avances tecnológicos significativos que buscan mejorar la experiencia del usuario en distintos ítems como la salud, la movilidad, a nivel empresarial, en el uso eficiente de la energía, el entretenimiento inmersivo y la accesibilidad.
Este año no ha sido la excepción, pero sobre todo el tema robótico y la Inteligencia Artificial aplicada han generado las mayores noticias.
Este año, Samsung, por ejemplo, celebró The First Look, un evento sobre nuevas experiencias con los dispositivos y centradas en el usuario impulsadas por inteligencia artificial. Ya había anticipado la actualización de la línea de electrodomésticos Bespoke, las barras de sonido de la serie Q y la línea de monitores ‘gaming’ Odyssey.