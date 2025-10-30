Pac-Man sale a pedir dulces en el Doodle de Halloween de Google: se puede jugar gratis desde el buscador

Treinta años después de su primera aparición en las pantallas de arcade, Pac-Man vuelve a casa. Pero esta vez no lo hace desde una consola, sino desde el mismo buscador de Google, pues con motivo de Halloween 2025, la compañía lanzó un Doodle interactivo que permite jugar una versión temática del mítico comecocos directamente desde su página principal. El gesto celebra los 45 años del videojuego japonés creado por Toru Iwatani, que cambió la historia del entretenimiento digital y se convirtió en un ícono cultural global.
El nuevo Doodle, titulado Pac-Man: Edición Halloween 2025, muestra al personaje amarillo con un sombrero de bruja y un recorrido de ocho niveles, cuatro de ellos diseñados como casas embrujadas. Cada laberinto refleja la personalidad de los fantasmas que lo habitan: Blinky, Pinky, Inky y Clyde. Como en la versión original, el objetivo es esquivar a los enemigos, comer píldoras y, con las de poder, invertir los papeles para cazarlos. Todo con la estética naranja, violeta y negra que recuerda las calles iluminadas por linternas y disfraces de Halloween.