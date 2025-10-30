Pac-Man sale a pedir dulces en el Doodle de Halloween de Google: se puede jugar gratis desde el buscador

Treinta años después de su primera aparición en las pantallas de arcade, Pac-Man vuelve a casa. Pero esta vez no lo hace desde una consola, sino desde el mismo buscador de Google, pues con motivo de Halloween 2025, la compañía lanzó un Doodle interactivo que permite jugar una versión temática del mítico comecocos directamente desde su página principal. El gesto celebra los 45 años del videojuego japonés creado por Toru Iwatani, que cambió la historia del entretenimiento digital y se convirtió en un ícono cultural global. Lea también: Google lanzó un minijuego de El Juego del Calamar: ¿cómo activarlo? El nuevo Doodle, titulado Pac-Man: Edición Halloween 2025, muestra al personaje amarillo con un sombrero de bruja y un recorrido de ocho niveles, cuatro de ellos diseñados como casas embrujadas. Cada laberinto refleja la personalidad de los fantasmas que lo habitan: Blinky, Pinky, Inky y Clyde. Como en la versión original, el objetivo es esquivar a los enemigos, comer píldoras y, con las de poder, invertir los papeles para cazarlos. Todo con la estética naranja, violeta y negra que recuerda las calles iluminadas por linternas y disfraces de Halloween.

¿Cómo jugar Pac-Man: Edición Halloween 2025?

Jugarlo es tan simple como buscar “Google” y hacer clic en la segunda “O” del logotipo, transformada en un triángulo que da inicio a la partida. En computadores, se controla con las flechas del teclado; en celulares, deslizando el dedo sobre la pantalla. No hay descargas ni registros: basta con entrar al buscador, y en cuestión de segundos, la pantalla se convierte en un homenaje al pixel y al sonido electrónico que definió una era.

El relanzamiento llega en un momento en que la nostalgia gamer y las festividades culturales se mezclan con naturalidad. Halloween, con su estética de monstruos y juegos, se presta para este tipo de cruces entre lo digital y lo simbólico. Google lo sabe bien: sus Doodles interactivos se han convertido en rituales globales que reactivan la memoria colectiva a través de la tecnología. No es la primera vez que el buscador rinde tributo al comecocos: en 2010 celebró su 30 aniversario con una versión jugable que registró millones de partidas, y en 2020, en plena pandemia, lo trajo de vuelta como distracción casera.

Esta edición no solo apela al recuerdo, también refleja cómo los videojuegos antiguos mantienen su poder emocional. Pac-Man, nacido en 1980 de una simple pizza con una porción faltante, se diseñó para ser universal: sin violencia, sin idioma, y con una regla tan sencilla que cualquiera pudiera entenderla. Su creador, Toru Iwatani, decía que el objetivo era “crear un juego que hiciera sonreír a las personas”. Cuatro décadas después, Google retoma esa premisa: ofrecer una experiencia lúdica accesible, ahora desde el corazón de la web. Le puede interesar: ¿Cómo convertir Google en un videojuego? El fenómeno no tardó en replicarse. Según Google Trends, las búsquedas de “Pac-Man” y “Pac-Man Halloween” se dispararon en varios países latinoamericanos tras la publicación del Doodle, así que en cuestión de horas, el clásico arcade volvió a ocupar titulares y pantallas, confirmando que la nostalgia sigue siendo una de las fuerzas más potentes del entretenimiento de hoy en día. Preguntas sobre este artículo:

¿Cómo jugar gratis el Pac-Man de Halloween en Google?

Solo debes ingresar al buscador de Google, hacer clic en el logo del Doodle y luego en “Comenzar juego”. No requiere descargas ni registro.

¿Por qué Google lanzó un Pac-Man especial por Halloween 2025?

El Doodle celebra simultáneamente Halloween y los 45 años de Pac-Man, con una edición ambientada en casas embrujadas y fantasmas temáticos.

¿Qué novedades tiene el Pac-Man de Halloween en Google?