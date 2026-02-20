Mark Zuckerberg declaró en juicio histórico contra Meta y Google por presunta adicción en menores

2026 arrancó con un juicio histórico para Meta y Google. Ambos gigantes tecnológicos están acusados de crear productos adictivos que ocasionan daños en la salud mental de los menores de edad. Esta semana, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, subió al estrado del tribunal superior de Los Ángeles para declarar sobre los presuntos riesgos que tendrían redes sociales como Facebook e Instagram. Lea: Regular la IA urgentemente, el pedido del director de OpenAI El caso está basado en las acusaciones de una joven de 20 años identificada como K.G.M, quien afirma que sufrió de daño psicológico causado por funciones como el scrolling –que es cuando se desliza contenido constantemente por la pantalla– y la reproducción automática. En el tribunal, Zuckerberg por primera vez declaró sobre los efectos de las redes sociales en la salud. De manera específica, el magnate fue citado para responder si Facebook e Instagram fueron creadas para crear adicción en jóvenes y si Meta había puesto en marcha estrategias para aumentar la presencia de adolescentes. Uno de los primeros asuntos por los que Mark Lanier, el abogado de la defensa, le preguntó a Zuckerberg fue por la presencia de menores de 13 años en sus redes sociales. “No están permitidos en Instagram”, respondió tajantemente, un tono que mantuvo durante toda su declaración. Para contradecir esta versión, el abogado aseguró que solo hasta 2019 esta red social comenzó a exigir el registro de una fecha de nacimiento a sus nuevos usuarios. K.G.M. empezó a usar la plataforma desde que tenía 11 años.

En cuanto al tema de la adicción y del uso desmedido de redes sociales, Lanier interrogó al CEO sobre lo que han hecho en Meta para aumentar el tiempo que las personas pasan en sus plataformas. Ante eso, Mark aseguró que al principio de la compañía sí hubo metas específicas de tiempo, pero que desde hace años abandonaron estos objetivos y ahora el enfoque es la “utilidad y el valor”. “Hay una suposición básica que tengo de que si algo es valioso, entonces la gente lo hará más”, afirmó.

Porque hay más de 1.500 demandantes en Estados Unidos que aseguran que Meta, Google, Snapchat y TikTok han creado plataformas que generan adicción. El de K.G.M es el primer caso en discutirse, ya que fue el seleccionado por el tribunal como “el juicio bellwether”, que es el juicio de prueba que se da cuando hay un gran número de casos por motivos similares. La decisión que se tomé en este servirá como precedente para resolver las otras demandas. Este litigio también es histórico porque va en contra vía de la Sección 320, que es una ley que exime a las compañías tecnológicas del contenido creado por los usuarios en sus plataformas. En este caso, los abogados se centran en las decisiones que han tomado las empresas a la hora de configurar el funcionamiento de las redes sociales. Lo que alega K.G.M., quien comenzó a ver YouTube a los 6 años y años después se uniría a Instagram, Snapchat y TikTok, es que cada una de estas aplicaciones causó daños profundos en su salud mental. Según la presunta víctima, debido a esto fue diagnosticada con depresión y ansiedad, y tuvo autolesiones y tendencias suicidas. Antes de que comenzara el juicio a principios de febrero, los abogados de K.G.M. llegaron a un acuerdo con Snapchat y TikTok, cuyos términos no fueron revelados. Por su parte, Google y Meta no lograron conciliar por lo que ahora se encuentran en los estrados. En caso de que las compañías sean declaradas como culpables, la demandante podría recibir una indemnización multimillonaria y el tribunal exigiría a estas plataformas crear nuevas estrategias de seguridad.

¿Qué dice la ciencia sobre la adicción a las redes sociales?