El exmagistrado José Leónidas Bustos fue condenado a 10 años y con circular roja de Interpol

La Corte Suprema condenó al exmagistrado José Leónidas Bustos a más de 10 años de prisión por el escándalo del Cartel de la Toga. La sentencia incluye una millonaria multa, inhabilidad para ejercer cargos públicos.

  Exmagistrado José Leónidas Bustos condenado a 10 años de prisión por vinculos con el escándalo del Cartel de La Toga. FOTO: Colprensa.
    Exmagistrado José Leónidas Bustos condenado a 10 años de prisión por vinculos con el escándalo del Cartel de La Toga. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
bookmark

El exmagistrado José Leonidas Bustos fue condenado por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a 123 meses y un día de prisión (10 años y dos meses) por el escándalo conocido como el Cartel de la Toga.

En contexto: Piden la extradición a Colombia del expresidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos, ¿por qué?

De acuerdo con la decisión judicial, Bustos fue absuelto del delito de tráfico de influencias de servidor público. Sin embargo, fue declarado responsable, como coautor impropio, de los delitos de cohecho propio, en concurso homogéneo y sucesivo, al igual que de concierto para delinquir.

¿Qué otras sanciones le fueron impuestas?

Además de la cárcel, le fue impuesta una multa de 133.738.170 pesos y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena de prisión.

Al exmagistrado le fue negada la suspensión condicional de la pena y la casa por cárcel, por lo que la Corte ordenó su captura para que cumpla la condena en centro carcelario. También se dispuso la notificación roja a Interpol para facilitar su ubicación.

La Sala ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que la Unidad de Extinción de Dominio examine los bienes que el exmagistrado habría obtenido, de forma directa o indirecta, como resultado de actividades ilícitas. También solicitó investigar un posible delito contra la administración de justicia por actuaciones en procesos que involucraban al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y al congresista Julio Eugenio Gallardo Archbold.

Por último, el fallo precisa que no se le impuso el pago de costas procesales y señala que la decisión puede ser apelada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Entérese: Cartel de la Toga: Procuraduría llamó a juicio disciplinario al excongresista Eugenio Gallardo

