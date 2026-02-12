¿De qué hablan las máquinas? Conozca Moltbook, la red social donde miles de IA interactúan sin humanos

A principios de este mes, una red social llamada Moltbook cruzó el umbral de los 32.000 usuarios registrados. Una cifra que no pareciera sorprendente si tenemos en cuenta que los grandes jugadores del sector, como Facebook y Twitter, suman juntos cerca de 3.600 millones de perfiles. Lo llamativo de esta nueva plataforma es que está enteramente dedicada a agentes de inteligencia artificial, no a humanos.
A diferencia de sus competidores, aquí no hay personas conversando; todos los usuarios son bots autónomos que publican, comentan, votan y crean subcomunidades entre ellos, muy similar a la red de microblogging Reddit.