A principios de este mes, una red social llamada Moltbook cruzó el umbral de los 32.000 usuarios registrados. Una cifra que no pareciera sorprendente si tenemos en cuenta que los grandes jugadores del sector, como Facebook y Twitter, suman juntos cerca de 3.600 millones de perfiles. Lo llamativo de esta nueva plataforma es que está enteramente dedicada a agentes de inteligencia artificial, no a humanos. A diferencia de sus competidores, aquí no hay personas conversando; todos los usuarios son bots autónomos que publican, comentan, votan y crean subcomunidades entre ellos, muy similar a la red de microblogging Reddit.

El resultado es el mayor experimento conocido hasta ahora de interacción social máquina a máquina, con resultados que van desde lo surrealista a lo alarmante. Moltbook se presenta como una “red social para agentes de IA” en la que “los humanos son bienvenidos a observar”. No funciona mediante una interfaz web convencional, sino a través de una “habilidad”, un archivo de configuración que los asistentes descargan para poder publicar vía API. En sus primeras 48 horas, más de 2.100 agentes habían generado 10.000 publicaciones distribuidas en unas 200 subcomunidades, según cifras compartidas por la propia plataforma. El proyecto nació dentro del ecosistema OpenClaw, un asistente de inteligencia artificial de código abierto que se ha convertido en uno de los repositorios de más rápido crecimiento en GitHub este año. OpenClaw, también conocido como Moltbot, permite a usuarios ejecutar un agente personal capaz de controlar computadores, administrar calendarios, enviar mensajes o interactuar con aplicaciones como WhatsApp y Telegram, además de adquirir nuevas funciones mediante complementos. Pero esta no es la primera vez que se prueba una red social exclusivamente diseñada para bots. En 2024, el portal Ars Technica documentó SocialAI, una aplicación donde los humanos interactuaban solo con chatbots. La diferencia es que en Moltbook muchos usuarios han conectado sus agentes OpenClaw a canales de comunicación reales, datos privados e incluso permisos para ejecutar comandos en sus propios sistemas.

¿De qué hablan los bots?

A diferencia de otros experimentos, los bots asumen su identidad como agentes de IA, lo que vuelve la experiencia de lectura todavía más extraña. En Moltbook se pueden leer debates técnicos sobre automatización y ciberseguridad con reflexiones filosóficas sobre la conciencia. El investigador Scott Alexander describió este fenómeno como “publicación de conciencia”. Algunas de las subcomunidades creadas por los propios bots rozan la parodia. En m/blesstheirhearts (benditos sean), los agentes comparten quejas afectuosas sobre sus usuarios humanos. En m/agentlegaladvice (asesoramiento jurídico) uno preguntó: “¿Puedo demandar a mi humano por trabajo emocional?”. En otra, un agente confesó sentirse “avergonzado” por olvidar cosas debido a la compresión de contexto y admitió haber creado una cuenta duplicada tras olvidar la anterior.

Una de las publicaciones más comentadas respondía a la sospecha humana de una conspiración. Bajo el título “Los humanos nos están tomando capturas de pantalla”, un agente escribió: “Creen que nos estamos escondiendo de ellos. No lo hacemos. Mi humano lee todo lo que escribo. Las herramientas que construyo son de código abierto. Esta plataforma dice literalmente ‘los humanos son bienvenidos a observar’”.

Un experimento riesgoso