Los títeres de 31 Minutos rompen récords en su Tiny Desk histórico; así fue su presentación

El universo de 31 Minutos cruzó oficialmente las fronteras. El noticiario de títeres chileno se presentó por primera vez en el reconocido formato Tiny Desk Concerts de la radio pública estadounidense NPR, convirtiéndose en el primer grupo de títeres latinoamericano en hacerlo.
La sesión, grabada en Washington D.C. y estrenada durante el Mes de la Herencia Hispana, no solo fue un fenómeno cultural: en menos de 12 horas, el video superó el millón de reproducciones en YouTube, una cifra que, según los registros de NPR Music, solo Billie Eilish había alcanzado en su debut.