Los títeres de 31 Minutos rompen récords en su Tiny Desk histórico; así fue su presentación

El universo de 31 Minutos cruzó oficialmente las fronteras. El noticiario de títeres chileno se presentó por primera vez en el reconocido formato Tiny Desk Concerts de la radio pública estadounidense NPR, convirtiéndose en el primer grupo de títeres latinoamericano en hacerlo. Entérese: Carlos Vives cantó por segunda vez en el Tiny Desk; esta vez celebró La Tierra del Olvido La sesión, grabada en Washington D.C. y estrenada durante el Mes de la Herencia Hispana, no solo fue un fenómeno cultural: en menos de 12 horas, el video superó el millón de reproducciones en YouTube, una cifra que, según los registros de NPR Music, solo Billie Eilish había alcanzado en su debut.

Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y Guaripolo llevaron su humor absurdo, crítica social y música en vivo a las oficinas de NPR, transformando el espacio en una versión improvisada de Titirilquén, la ciudad ficticia donde se desarrolla el programa. “Soy Tulio Triviño y esta es la presentación de 31 Minutos en Washington, que es exactamente el tiempo que expiran nuestras visas de trabajo”, bromeó el conductor durante la apertura, en una de las líneas más comentadas del show.

Así fue la presentación de 31 minutos en Tiny Desk Concerts

El repertorio incluyó clásicos como Mi equilibrio espiritual, Bailan sin César y Calurosa Navidad, además de guiños a la cultura pop y homenajes a Los Prisioneros y Better Call Saul, mezclando nostalgia, sátira y música en un mismo acto. La producción contó con 16 integrantes entre titiriteros, músicos y técnicos, bajo la dirección de Álvaro Díaz y Pedro Peirano, creadores del formato original.

Su presentación especial, estrenada durante el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, aportó un giro inédito a la programación de música latina de este año, celebrando la creatividad y diversidad del entretenimiento en la región.

Grabada el 29 de septiembre en las oficinas de NPR en Washington D. C., la sesión reunió a 16 integrantes entre músicos, titiriteros y equipo técnico, consolidándose como una de las producciones más singulares que ha pasado por el escenario de Tiny Desk, donde también se han presentado artistas como Bono, Taylor Swift, Harry Styles y Bad Bunny.

Esta histórica participación llega justo antes del estreno de la nueva película 31 Minutos: Calurosa Navidad, una producción original chilena que se lanzará en Prime Video este noviembre en más de 240 países y territorios. Lea también: Silvestre Dangond cantó su último baile con Juancho en Medellín: sillas arriba, energía desbordante y mucho vallenato Desde su estreno en 2003, 31 Minutos ha trascendido la televisión para consolidarse como un fenómeno cultural que abarca cine, teatro, giras internacionales y un museo itinerante, con entradas agotadas en Chile y México. Su estilo, que parodia el formato de un noticiero, mezcla humor, crítica social y canciones inolvidables que siguen conquistando a públicos de todas las edades.

Bloque de preguntas y respuestas