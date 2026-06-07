Lo que dejan los 40 conflictos armados que hay activos en el mundo

El mundo vive un nuevo repunte de la violencia armada global. En 2025 se registraron 40 conflictos armados activos, la cifra más elevada desde 2011 y una de las más altas desde que la Escuela de Cultura de Paz (ECP) de la Universidad Autónoma de Barcelona elabora sus estudios anuales sobre conflictividad internacional.
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El informe, publicado esta semana, analiza la evolución de los conflictos armados, las tensiones sociopolíticas y el impacto de las guerras sobre la población civil y los derechos humanos. Se nutre del análisis cualitativo de investigaciones facilitadas por Naciones Unidas y otros organismos, así como de la experiencia adquirida en estudios sobre el terreno.
El año pasado hubo 40 conflictos armados y 113 escenarios de tensión sociopolítica en todo el mundo. África concentra el mayor número de guerras (17), seguida de Asia, el Pacífico (12) y Oriente Medio (7), mientras que Europa y América registran dos conflictos armados cada una.