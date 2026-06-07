Madrid se llena de Fe: El papa León XIV celebra misa ante más de 1,2 millones de fieles

El corazón de Madrid se transformó este domingo en una iglesia al aire libre donde más de 1,2 millones de fieles siguieron una misa ofrecida por el papa León XIV, con fuertes medidas de seguridad y sin incidentes. Llegados desde muy temprano, los fieles desbordaron la emblemática plaza de Cibeles en el centro de la capital española para escuchar al pontífice oficiar la ceremonia, bajo un cielo azul y un sol brillante.
Primer papa que visita España desde 2011, León XIV estará siete días en este país, bastión tradicional del catolicismo en Europa, pero donde la práctica religiosa ha disminuido drásticamente en los últimos años.
En los setenta, un 90% de los españoles se identificaban como católicos, una cifra que cayó al 56,1% en una encuesta de mayo pasada de la institución pública Centro de Investigaciones Sociológicas, según información de la radio y TV públicas españolas (RTVE).
“He podido comulgar”, se felicita a Lourdes Madrigal al finalizar la misa en la plaza de Cibeles, el emblemático punto de encuentro de los aficionados del Real Madrid para celebrar las victorias del club.
La mujer vasca de 47 años, que vino en autobús desde Bilbao con otras 50 personas, temía no poder hacerlo por la cantidad de gente, pero al final recibió la hostia consagrada. “Ver a tanta gente, tanta gente joven, íbamos cantando, contestábamos las oraciones, fue un momento especial”, explica Lourdes.
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Las autoridades dispusieron un amplio dispositivo logístico y de seguridad para la misa, al término de la cual León XIV encabezó una procesión del Corpus Christi, en el segundo día de una visita de una semana a España.
Madrid apostó a lo grande y más de 30.000 claveles, en su mayoría amarillos y blancos, los colores de la bandera del Vaticano, adornaron el recorrido.