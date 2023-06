“Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. También sufro con la difamación, también soy muy familiar y la relación con su padre me recuerda mucho a la mía, con mi padre, que ya falleció” , aseguró en una entrevista con el medio local Metrópolis.

Pese a que todavía es una persona joven, el aficionado carioca también explicó en la entrevista que no se siente muy bien de salud y que no le gustaría que el gobierno o su familia tome posesión de sus bienes.

“No estoy muy bien de salud y, por eso, realmente vi que no tengo a quién dejarle mis cosas... No me gustaría que el Gobierno o familiares con los que no me llevo bien se quedaran con mis cosas”, afirmó el aficionado.

Algo curioso es que este hombre, de 30 años, sostuvo que ya había intentado sin éxito ceder sus bienes al jugador brasileño, pero que al final prefirió hacer un testamento, porque era la forma legal de hacerlo. Además, aseguró que el documento ya está listo y se firmó ante un notario en la ciudad de Porto Alegre.

Neymar es de los mejor pagados en el fútbol

Neymar, de 31 años y jugador del París Saint-Germain, es uno de los deportistas mejor pagados del mundo, con unos ingresos estimados de US$ 85 millones para 2023, según Forbes. Por tal motivo, el patrimonio de la estrella del equipo francés podría ascender de manera exorbitante.