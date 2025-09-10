Video | Fuerte riña entre colombianos y venezolanos ocurrió en Bogotá tras goleada 6-3 en partido de las Eliminatorias

Un enfrentamiento entre ciudadanos venezolanos y colombianos se desató en un complejo residencial del centro de Bogotá luego del partido de las Eliminatorias Sudamericanas en el que Colombia derrotó 6-3 a Venezuela.

Los hechos ocurrieron en la noche del martes en las afueras de City U, en la capital, donde varios grupos se reunieron para ver el juego.

Testigos relataron que la tensión comenzó después del primer gol de Venezuela, cuando aficionados de ese país arrojaron cerveza a los hinchas colombianos.

Relacionado: El rey de las asistencias: James Rodríguez igualó a Alexis Sánchez y dejó atrás a Messi y a Suárez

“El partido lo estaban viendo colombianos y venezolanos. La cosa es que en el primer gol de Venezuela, los chicos de ese país empezaron a echarle cerveza encima a los de Colombia para celebrar. Obvio hubo gente que se molestó y empezaron a devolver el gesto. Hacía gol Colombia: les tiraban cerveza a ellos. Hacía gol Venezuela: ellos tiraban pola. Pero obviamente (por el marcador) esa dinámica se volvió muy desigual y los muchachos de Venezuela ya estaban bravos”, dijo la periodista Loren Buitrago en X.

La situación se salió de control con la goleada de la Selección Colombia, que eliminó a “la Vinotinto” de la carrera mundialista. Por lo que los intercambios de cerveza dieron paso a golpes, empujones y hasta amenazas con armas blancas, según testigos contaron al diario El Tiempo.

Puede leer: Increíble gesta de la ‘Tricolor’: por primera vez en la historia, Colombia anotó 6 goles de visitante en Eliminatorias

Tras el sexto gol de Colombia, videos compartidos en redes sociales mostraron cómo varias personas huían, se lanzaban objetos y otros se enfrentaban a golpes.

“Luego no sé si les dijeron algo o no, pero con el sexto gol de Colombia se empezaron a dar puños entre todos y terminó en tropel”, relató la periodista en sus redes.

En los videos también se escucha como varias personas le gritaron a los que estaban en la riña que se fueran del lugar. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho.