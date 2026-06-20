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En Venecia, Antioquia, una croata recupera y libera armadillos, loros y osos perezosos

Desde hace treinta años, Tinka Plese, fundadora de Aiunau, se dedica a tratar con benevolencia los animales que han sido raptados de su ambiente.

  • En Venecia, Antioquia, una croata recupera y libera armadillos, loros y osos perezosos
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 2 horas
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En El Arca, una finca a casi quince minutos del casco urbano de Venecia, Antioquia, Tinka Plese dice que si compara el trabajo que había que hacer en el país hace treinta años, cuando comenzó su misión con los perezosos de dos y de tres dedos, y el que hay que hacer ahora, las cosas están más complicadas.

Lea también: En Cantos de Agua, en el Retiro, Nora Londoño cuida plantas nativas en peligro de extinción

—Vine porque había mucho por hacer. Hoy en día hay muchísimo más. Aquí se habla de la megadiversidad del país, pero a diario se atropellan, se “eutanasian” animales.

Nacida en Croacia, con un pregrado en Química y estudios en Ciencias Naturales en Miami, Estados Unidos, Tinka es la fundadora de Aiunau, una entidad de la sociedad civil dedicada...

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