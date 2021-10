Hay algo que nos une a todos y es el deseo de ser felices. Donde nos diferenciamos tal vez es en cómo se logra. Hay un estudio que se hizo en Boston que determinó que lo que nos hace felices son las relaciones que construimos a lo largo de nuestra vida. La relación yo conmigo, la relación yo contigo y la relación con el entorno. En la medida en que tenemos mejores relaciones tenemos mayor felicidad y con peores relaciones mayor infelicidad. Pero hay que recordar que ninguna relación, por amorosa y por sana, está exenta de conflicto. El arte está en cómo dirimir esos conflictos. La felicidad es una decisión, pero la infelicidad no lo es. Hay quienes la confunden con el placer, el sexo, el juego. Eso sí, alguien que no puede elegir desayunar no puede elegir ser feliz.

¿Cómo es un buen líder?

Un líder, que tiene el poder, debe liderar con responsabilidad, competencia y compasión y no con egoísmo, incompetencia e irresponsabilidad. Necesitamos líderes que primero se lideren a sí mismos, que manejen sus emociones y que no estén desprovistos del componente humano, emocional.

¿Cómo llevar el mundo de la felicidad a la academia?

Debe ser un esfuerzo público y no una iniciativa de una persona. La gente se gradúa sin saber perdonar, una habilidad tan profunda. No nos forman en esas habilidades blandas tanto como en lo técnico. Estamos en un mundo competitivo, no cooperativo. No nos invitan a pensar sino a repetir y el mundo de hoy exige mayor cooperación. las preguntas que las respuestas.

¿Una persona feliz es un buen líder?

Una persona infeliz es un pésimo líder, que no inspira. Cualquier imbécil odia, pero no cualquier ser humano ama, amar es muy exigente. La felicidad es elegir el camino cuesta arriba. Primero me lidero a mí, cuido de mí, para poder cuidar de otros y poder liderar una estrategia. Nadie debería tener a otro a su cargo si no se ha hecho cargo de sí mismo.