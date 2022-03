Las cirugías son hoy comunes, cosa de todos los días. De salud, estética, prevención, casi que puede operarse cada parte del cuerpo. Pero, ¿se ha preguntado quién fue la primera persona sometida a una? ¿Cuál fue el primer humano que se atrevió a realizarla? ¿Qué herramientas se usaron?

La historia es difícil de descifrar. No hay nombres, no hay pacientes y médicos, no hay razones claras, pero un grupo de investigadores encontró un aproximado: el primer registro de una cirugía jamás encontrado.

Un equipo de arqueólogos encontró cerca a una estructura megalítica antigua (para refugio realizada con piedras) en España un cráneo intervenido en varias partes. El estudio fue publicado en los Science Reports de la revista Nature.

Las intervenciones, según fueron descubriendo, fueron intencionales, hechas a propósito, al parecer con algún objetivo que, sospechan, fue curativo.

¿Cuándo pudo realizarse este procedimiento? Los posteriores exámenes a los restos encontrados han determinado que ocurrió hace 6.000 años.