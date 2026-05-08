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¡Confirmados con colombiano a bordo! Estos son los artistas que estarán en la inauguración del Mundial 2026

Shakira volverá a hacer historia como una de las grandes protagonistas del torneo.

  • La ceremonia principal comenzará en la Ciudad de México y posteriormente continuará en Toronto y Los Ángeles. FOTO: FIFA.
    La ceremonia principal comenzará en la Ciudad de México y posteriormente continuará en Toronto y Los Ángeles. FOTO: FIFA.
  • Estos son los artistas que estarán en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026. FOTO: Gianni Infantino vía Instagram.
    Estos son los artistas que estarán en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026. FOTO: Gianni Infantino vía Instagram.
Andrea Lara
Andrea Lara
08 de mayo de 2026
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La FIFA confirmó nuevos detalles sobre las ceremonias inaugurales del Mundial de 2026 y anunció que México será el país encargado de abrir oficialmente la fiesta futbolera con un espectáculo que promete ser “sin precedentes”.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la organización destacó que el inicio del torneo estará marcado por una gran celebración cargada de música, color y símbolos culturales que buscarán representar la unión entre los tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos.

“Será la primera nota de un torneo que resonará en Canadá, México y Estados Unidos, unidos por una pasión compartida por el fútbol que conecta a millones de personas en todo el planeta”, señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La ceremonia principal comenzará en la Ciudad de México y posteriormente continuará en Toronto y Los Ángeles, ciudades que también tendrán eventos especiales durante los primeros días del campeonato.

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Según la FIFA, cada espectáculo combinará música, cultura y fútbol para reflejar tanto la identidad particular de cada nación como el espíritu de unidad que busca transmitir el Mundial de 2026, el primero en la historia organizado por tres países de manera conjunta.

¿Quiénes son los artistas que se presentarán en la Copa Mundial de la FIFA?

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la confirmación de varios artistas internacionales que harán parte del evento inaugural en el Estadio Ciudad de México.

Entre los nombres confirmados aparecen Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Estos son los artistas que estarán en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026. FOTO: Gianni Infantino vía Instagram.
Estos son los artistas que estarán en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026. FOTO: Gianni Infantino vía Instagram.

Además del cartel musical confirmado para la inauguración, otra de las grandes protagonistas del Mundial será Shakira, quien recientemente anunció que interpretará Dai Dai, la canción oficial de Norteamérica 2026 junto al artista Burna Boy.

Con esta participación, la barranquillera alcanzará su cuarta aparición en una Copa del Mundo, consolidándose como una de las artistas más ligadas a la historia reciente del torneo. La colombiana ya había participado en Alemania 2006 con Hips Don’t Lie, en Sudáfrica 2010 con el icónico Waka Waka y en Brasil 2014 con La La La.

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