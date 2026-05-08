Crecen los rumores sobre Marco Rubio como posible sucesor de Trump para 2028 en EE. UU.: su esposa es de raíces colombianas

El podio de la Casa Blanca, habitualmente reservado para la gestión diplomática, se transformó recientemente en el escenario de un posible despliegue político que ha encendido todas las alarmas en Washington.
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Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., asumió el rol de portavoz en sustitución de Karoline Leavitt —actualmente de baja por maternidad— con una actuación que sectores conservadores calificaron de “presidencial”, intensificando las especulaciones sobre una posible candidatura para 2028.