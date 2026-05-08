Crecen los rumores sobre Marco Rubio como posible sucesor de Trump para 2028 en EE. UU.: su esposa es de raíces colombianas

El podio de la Casa Blanca, habitualmente reservado para la gestión diplomática, se transformó recientemente en el escenario de un posible despliegue político que ha encendido todas las alarmas en Washington. Le puede interesar: Trump anuncia alto el fuego entre Rusia y Ucrania: habrá intercambio de 2.000 prisioneros Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., asumió el rol de portavoz en sustitución de Karoline Leavitt —actualmente de baja por maternidad— con una actuación que sectores conservadores calificaron de “presidencial”, intensificando las especulaciones sobre una posible candidatura para 2028.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. FOTO: Getty

Durante la comparecencia, Rubio respondió con soltura y humor a interrogantes sobre Irán, China, Venezuela y el papa. Este desempeño mediático no solo posicionó la etiqueta #Rubio2028 como tendencia en la red social X, sino que generó una reacción en cadena entre comentaristas republicanos y figuras de alto perfil. Y es que la tendencia ha estado tan presente que hasta la esposa de Rubio entró en el tema de conversación. Se trata de Jeanette Dousdebes Rubio, que nació en Miami, Florida, pero sus padres son inmigrantes colombianos. En caso de que el secretario llegara a ser presidente de EE. UU., esta sería la 1.ª primera dama en la historia del país de raíces latinas. Jeanette, aunque es influyente en la vida y carrera de Rubio, ha mantenido un perfil bajo durante la trayectoria política de su esposo, enfocándose en la crianza de sus cuatro hijos y causas filantrópicas. Sobre su vida personal, se sabe que fue animadora de los Miami Dolphins y es fundadora de la consultora JDR Consulting, y ha sido descrita como un “ejemplo de familia latina en la política” de EE. UU. A menudo aparece junto a Rubio en eventos oficiales, con un respaldo familiar fuerte.

¿La estética de una campaña en marcha?

La narrativa de una futura postulación tomó fuerza un día después, cuando el jefe de la diplomacia publicó un video editado con una estética y musicalidad propias de una campaña electoral. En la pieza audiovisual, Rubio enfatizó una visión aspiracional de la nación. “Queremos que Estados Unidos siga siendo un lugar donde cualquiera, sin importar su procedencia, pueda lograr lo que se proponga. Un país sin limitaciones impuestas por las circunstancias de nacimiento, el color de la piel o el origen étnico”, señaló. El material recibió el respaldo de figuras clave del ecosistema conservador, incluyendo al magnate Elon Musk. Se trata del segundo contenido viral del secretario en menos de una semana; el anterior lo mostraba como DJ en una boda, un episodio que él mismo aprovechó para bromear en la sala de prensa: “No están preparados para mi nombre artístico como DJ”.

El duelo interno por la herencia de Trump

Este aumento en la exposición pública de Rubio coincide con un repunte en su popularidad interna. Aunque las encuestas actuales sitúan al vicepresidente JD Vance como el favorito para la nominación republicana de 2028, Rubio ha logrado recortar distancias en los últimos meses. El presidente Donald Trump, constitucionalmente impedido para buscar un tercer mandato, ha evitado hasta ahora ungir formalmente a un sucesor. No obstante, analistas en Washington observan con atención cómo la administración ha incrementado deliberadamente el perfil de Rubio. La propia Casa Blanca difundió un collage de su intervención con un mensaje contundente: “Los ojos del mundo están puestos en la sala de prensa de la Casa Blanca”.

Dos visiones para el futuro del movimiento