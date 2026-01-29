El asteroide 2024 YR4 ya no amenaza a la Tierra, pero la Luna sigue en el punto de mira

El asteroide 2024 YR4, un objeto cercano a la Tierra de tipo Apolo con un tamaño estimado entre 53 y 67 metros según las últimas medidas infrarrojas del telescopio espacial James Webb, ha pasado en pocos meses de encabezar las listas de riesgo de impacto contra nuestro planeta a ser reclasificado como un objeto sin amenaza significativa para la Tierra en 2032.
Descubierto el 27 de diciembre de 2024 por el sistema ATLAS en Chile, financiado por la NASA, 2024 YR4 fue incorporado de inmediato a las tablas de riesgo del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS, por sus siglas en inglés), lo que activó los protocolos estándar de la comunidad internacional de defensa planetaria coordinada a través de la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN).
En las primeras semanas de 2025, la combinación de una órbita aún poco conocida y su tamaño —similar a un edificio de unas 15 plantas— llevó a que la probabilidad de impacto con la Tierra el 22 de diciembre de 2032 alcanzara niveles superiores al 1 %, situando a 2024 YR4 en el nivel 3 de la escala de Turín. Ese umbral obliga a comunicar el caso a los organismos internacionales y a seguir recabando datos de forma intensiva desde observatorios de todo el mundo, incluido el Instituto de Astrofísica de Canarias y otros centros europeos con participación española.
