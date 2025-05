La ausencia de piropos en las relaciones podría terminar con una infidelidad, según estudio

Ellas ya no se conforman con la “invisibilidad” afectiva; anhelan sentirse vibrantes, deseadas y reconocidas en su totalidad. Es por eso que se conoció que la ausencia de detalles, como los piropos por parte de su pareja, lleva a las mujeres a buscar el afecto fuera de casa.

“El 84% de nuestras usuarias infieles asegura que sus parejas ya no les dedican ni una palabra bonita”, sentenció Silvia Rúbies, directora de comunicación de Gleeden en Latinoamérica. “Y cuando alguien llega y las halaga, les recuerda que siguen siendo deseables. Ahí empieza el cambio”, agregó.

Los números se sincronizaron con la frialdad de la estadística, pero con la elocuencia de la realidad. Una encuesta online realizada por la plataforma entre más de once mil usuarios de Gleeden arrojó una cifra reveladora:

“Nosotras, las mujeres, somos muy auditivas, muy del sentido de la audición y del tacto. La palabra tiene un poder enorme: cuando una mujer es mirada, tocada y escuchada, se siente deseada. Pero cuando, además, recibe una palabra que lo reafirma, el efecto es muy profundo”, explicó.

Para muchas, según Dos Santos, la ausencia de un halago no es un simple lapsus de memoria, sino un doloroso indicio de invisibilidad frente al deseo o los sentimientos.

“Cuando no hay un refuerzo de que te desean, de que eres divina o linda, uno empieza a apagarse. No es que dudes de ti misma, pero te desconectas de esa parte tuya que desea y se siente deseada. El impacto no es solo en la relación: también cambia la manera en que una mujer se mira frente al espejo”, reflexionó Flavia.

Sin embargo, la esperanza persiste. A pesar de la creencia de que en las relaciones largas ya no hay misterios, la experta insistió en que la raíz del problema radica en la pérdida de la curiosidad del hombre y la mujer.