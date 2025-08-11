“Lucharon a su altura”: esposa de Miguel Uribe Turbay respondió emotivo mensaje del neurocirujano Fernando Hakim

Luego de confirmar, con un emotivo mensaje en sus redes sociales, el fallecimiento de su esposo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona volvió a pronunciarse en redes sociales para agradecer al neurocirujano que atendió a su pareja por más de dos meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Desde el día del ataque en contra del senador, el pasado 7 de junio, el médico cirujano Fernando Hakim se puso al frente de la atención del político de 39 años que hasta este lunes, 11 de agosto, luchó por su vivir tras ser víctima de un ataque sicarial en el barrio Modelia de la capital.

El médico Hakim, al igual que la esposa del congresista, usó sus redes sociales durante el tratamiento, en especial, para demostrar su devoción a San Chárbel, y encomendarle las cirugías que le practicó a Miguel Uribe, pero también las utilizó este lunes para despedir al paciente que tuvo durante los últimos 65 días. Siga leyendo: El mensaje del médico que estuvo al frente de la atención de Miguel Uribe Turbay: “Nunca lo olvidaré” “Hoy puedo decirles que Miguel Uribe Turbay fue un luchador único. Nunca lo olvidaré”, fue el corto, pero emotivo mensaje que el neurocirujano compartió en su cuenta de Instagram y que María Claudia Tarazona respondió horas después agradeciéndole por su trabajo comprometido con la recuperación de su esposo. “Querido doctor, tú y tu equipo lucharon a su altura, como Miguel hubiera querido, como él mismo mostró el camino. ¡Gracias infinitas, siempre tendrás un lugar en nuestros corazones!”, le respondió Tarazona.

Las hijas del médico también le expresaron su agradecimiento y orgullo por la labor que realizó al frente del equipo que trató a Uribe Turbay en la Fundación Santa Fe. “Hoy queremos aplaudir de pie a nuestro papá Fernando Hakim. Gracias papi, nos consta tu entrega y tu profesionalismo. Dejaste el alma en cada instante, Colombia y San Chárbel siempre contigo”, escribieron en el mensaje que compartieron junto a una nota del médico, visiblemente afectado, al parecer, tras enterarse de la muerte del político.

La Fundación Santa Fe confirmó en la mañana de este lunes la muerte del senador, ocurrida a la 1:56 de la mañana luego de un deterioro en su salud. Le puede interesar: “Mamita linda, ven pronto”: el conmovedor video de Miguel Uribe Turbay con 4 años para su madre secuestrada El pasado sábado, 9 de agosto, el centro médico informó que Uribe Turbay había tenido un retroceso y que en las últimas 48 horas este había pasado a estado crítico de nuevo.