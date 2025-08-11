Sao Paulo llega invicto y motivado al duelo con Nacional: ¿a qué juega el equipo de Crespo?

El técnico argentino asumió el mando hace mes y medio, justo después de finalizada la fase de grupos del certamen continental, y su llegada supuso un verdadero revulsivo. Desde entonces, el equipo ha disputado nueve partidos, con un balance de solo dos derrotas. La huella de Crespo es visible no solo en los resultados, sino en la mentalidad. El Sao Paulo ha recuperado la intensidad, la confianza y, sobre todo, una idea de juego clara que le permite competir en cualquier escenario.

El ambiente en el Sao Paulo está marcado por la serenidad y la confianza. El gigante brasileño, tricampeón de la Copa Libertadores, cerró la fase de grupos como líder invicto del Grupo D y, de paso, encadena cinco victorias consecutivas en el Brasileirão. Aunque su posición actual en el campeonato local —séptimo lugar, a doce puntos del líder Flamengo— lo mantenga lejos de la cima, el equipo respira optimismo. Ese cambio de aire tiene un nombre: Hernán Crespo.

No todo ha sido perfecto. Uno de los reveses sufridos bajo la conducción del exgoleador fue especialmente doloroso: la derrota 1-0 ante Athletico Paranaense y la eliminación en penales en los octavos de final de la Copa de Brasil. El golpe fue doble, ya que este torneo reparte millonarios premios que habrían significado un respiro financiero para un club que, como muchos en Brasil, enfrenta una economía frágil.

Sin embargo, el Sao Paulo no se dejó arrastrar por el tropiezo. La respuesta fue inmediata y contundente: el pasado sábado, en el estadio Morumbí, se impuso 2-0 a Vitória, en un partido en el que no solo sumó tres puntos, sino que convenció a su hinchada. Ante casi 40.000 espectadores, el equipo mostró solidez, control y capacidad ofensiva, ingredientes clave en el recetario Crespo. Tal como destacó el portal Globo Esporte, la victoria era necesaria y simbólica, ya que precedió a este duelo de altísima exigencia en la Copa Libertadores contra Atlético Nacional.

A esa buena noticia se suma otra que alimenta la ilusión tricolor: el regreso de Lucas Moura. El ídolo paulista, ausente durante tres meses por una lesión en la rodilla derecha, está nuevamente disponible, aunque posiblemente no sea inicialista. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para cambiar el rumbo de un partido son armas que Crespo no dudará en utilizar. “La Libertadores es un sueño para todos”, expresó el entrenador antes del viaje a Medellín. “Intentaremos con todas nuestras fuerzas hacer realidad ese sueño, pero con los pies en la tierra”.

El estilo Crespo no se limita a frases motivadoras. Su propuesta es concreta: un equipo ordenado, ambicioso y protagonista. No basta con tener la posesión; la idea es utilizarla para ser agresivo en la construcción y generar numerosas ocasiones de gol. Su base táctica preferida es el 3-5-2, aunque con la flexibilidad para transformarse en un 3-4-3 durante el juego, sin necesidad de realizar cambios. Esta adaptabilidad le permite ajustar el plan según el rival, sin perder identidad.

Incluso con bajas sensibles como las de Arboleda, Wendell y Oscar, y sin contar todavía con todos los refuerzos que la directiva persigue —salvo el arribo del chileno Tapia—, el Sao Paulo mantiene un funcionamiento aceitado. Esto es clave de cara a su visita al Atanasio Girardot este martes, donde buscará algo más que un buen resultado: pretende reafirmar su autoridad en el plano internacional, disipar cualquier duda sobre el proyecto y proyectar un mensaje claro a sus rivales de que está para grandes cosas.