Así avanza la Semana de la Biodiversidad en Cali

Cali vuelve a ser el centro de atención mundial. Después de la COP16, que marcó un antes y un después en la participación ciudadana en materia ambiental, la capital del Valle del Cauca inaugura esta semana la primera Semana de la Biodiversidad avalada por las Naciones Unidas, un evento que busca mantener viva la conversación global sobre la conservación de la naturaleza y proyectar a la ciudad como referente regional. Desde el 29 de septiembre y hasta el 5 de octubre, la Sucursal del Cielo recibe delegaciones internacionales y miles de asistentes en una agenda diversa que reúne ciencia, gobiernos, empresas, comunidades y ciudadanía.

Pero organizar un evento de esta magnitud desde cero ha sido un reto mayúsculo. “Lo primero fue vincular el mayor número de aliados posibles, desde organismos multilaterales hasta universidades y comunidades, para que Cali siguiera liderando después de la COP16 la conversación global sobre soluciones innovadoras a los desafíos ambientales”, explica Angélica Mayolo, coordinadora técnica de la Semana. En total, más de 350 actividades y 300 conferencistas han sido convocados para convertir a la ciudad en laboratorio vivo de innovación y diálogo.

Tres hitos ilustran el alcance de la agenda. El primero es Bioconnect, que une a más de 21 universidades nacionales e internacionales, incluido el MIT, en 120 eventos académicos entre talleres, paneles y conferencias. El segundo es el encuentro de ciudades y regiones por la biodiversidad, con la participación de representantes de diversos países que comparten experiencias sobre cómo enfrentar la crisis climática y la pérdida de recursos hídricos en territorios urbanos. Y el tercero, la Cumbre de Economías Futuras, liderada por el Banco Interamericano de Desarrollo y NaturaTech LAC, que reúne a innovadores y emprendedores verdes de 19 países para discutir cómo tecnologías como la biotecnología y la inteligencia artificial pueden ser aliadas de la biodiversidad.