Envigado lanza campaña para lograr cero lesionados por pólvora en 2025

Envigado dio inicio en septiembre a la campaña Que tu fuego no apague mi luz, una estrategia de prevención que busca erradicar el uso de pólvora en las festividades. La iniciativa, liderada por la Alcaldía bajo el programa de cultura ciudadana Obrar, Cuidar, Amar, hace un llamado directo a la conciencia sobre los riesgos que implica la manipulación de artefactos explosivos en la salud humana, el bienestar animal y el medio ambiente.
