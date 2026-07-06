Las veces que la política se metió en la Copa Mundial de la FIFA: de Mussolini a Trump

La decisión de la FIFA de reducir la sanción impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun, luego de una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al máximo dirigente del organismo, Gianni Infantino, reavivó una vieja discusión sobre la influencia del poder político en la Copa del Mundo.
Aunque el episodio ha generado críticas por la aparente intervención de un jefe de Estado en asuntos disciplinarios del torneo, la historia de los Mundiales demuestra que no se trata de un hecho aislado. Desde presiones ejercidas por dictadores hasta intervenciones directas sobre el terreno de juego, la máxima cita del fútbol ha estado salpicada por episodios en los que la política ha intentado influir en el deporte.
Uno de los casos más recordados ocurrió durante el Mundial de 1934, celebrado en Italia bajo el régimen fascista de Benito Mussolini. El dictador convirtió el torneo en una herramienta de propaganda para exaltar su gobierno y fortalecer su imagen tanto dentro como fuera del país.