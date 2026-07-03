Ella es Gaia, la oveja que sobrevivió gracias a una placenta artificial creada para bebés prematuros

Aunque luce igual a las de su especie, Gaia es diferente. La oveja estuvo durante 10 días en una placenta artificial antes de llegar al mundo, la cual hizo las veces del útero materno para que pudiera desarrollarse. 13 meses después, este animal se ha convertido en la prueba de uno de los avances científicos más prometedores para el cuidado de los bebés prematuros extremos, que son aquellos que nacen antes de las 28 semanas de embarazo y suelen pesar menos de un kilo. Lea: Científicos crean riñones de rata, un avance para la generación de órganos humanos

¿Cómo funciona el proyecto de placenta artificial fetaLife de España?

Este logro científico se dio en el marco del proyecto fetaLife, liderado por BCNatal, un centro de investigación en medicina fetal y neonatal integrado por el Hospital Sant Joan de Déu, el Hospital Clínic Barcelona y la Universitat de Barcelona, en España. Tras cinco años de investigación y una inversión de más de 7 millones de euros, el equipo presentó un prototipo de placenta artificial que ha permitido mantener con vida durante 21 días a fetos de oveja extremadamente prematuros y demostrar que pueden sobrevivir después con un desarrollo normal. Los investigadores consideran que este resultado acerca la tecnología a los primeros ensayos clínicos en humanos, que esperan iniciar en aproximadamente tres años, una vez se completen los desarrollos tecnológicos, regulatorios y éticos necesarios.

¿Por qué los bebés prematuros extremos necesitan un útero artificial?

La placenta es un órgano temporal que solo se desarrolla durante el embarazo. Allí, el feto recibe oxígeno y nutrientes durante cerca de 40 semanas de gestación, pero cuando un bebé nace antes de tiempo, especialmente antes de la semana 26, ese proceso de desarrollo se interrumpe de forma abrupta. Los llamados prematuros extremos suelen pesar menos de un kilogramo y muchos de sus órganos, incluidos los pulmones, el cerebro y el aparato digestivo, aún no están completamente desarrollados. Por eso es que al nacer necesitan ingresar a unidades de cuidados intensivos neonatales y corren el riesgo de experimentar secuelas neurológicas, respiratorias, visuales, auditivas, renales y cardiovasculares. El objetivo del proyecto es precisamente reducir esos daños prolongando el desarrollo fetal fuera del cuerpo de la madre. “Se trata de engañar a la naturaleza”, explicó Eduard Gratacós, director de BCNatal y líder del proyecto. La idea es que el prematuro continúe comportándose como un feto y no como un recién nacido durante unas semanas más, el tiempo suficiente para que sus órganos alcancen un mayor grado de maduración. Le puede interesar: ¿Tendría hijos por dinero? Así incentiva Vietnam el nacimiento de más niños

Así funciona la placenta artificial creada por científicos españoles

El sistema consiste en una incubadora líquida que reproduce las condiciones del útero. El feto permanece completamente sumergido en un líquido similar al amniótico y continúa conectado a un sistema de circulación mediante el cordón umbilical. Ese circuito, diseñado específicamente para este proyecto, mantiene la circulación sanguínea, suministra oxígeno y nutrientes y conserva una temperatura constante, simulando el funcionamiento natural de la placenta. Además del soporte circulatorio, los investigadores desarrollaron protocolos específicos de nutrición, administración de hormonas y otros medicamentos, así como estrategias para responder a diferentes escenarios médicos que puedan presentarse durante el desarrollo fetal. Puede leer: Así es el Plan Decenal con que Colombia busca hacer frente al cáncer; ¿de qué trata? Cuando los órganos alcanzan la madurez suficiente, el feto pasa a una incubadora convencional, en una transición que reproduce lo que ocurriría en un nacimiento normal. Para probar la tecnología, el equipo ha utilizado fetos de oveja debido a sus similitudes con el proceso de desarrollo del ser humano. Durante los ensayos lograron mantener a varios animales con vida entre 10 y 14 días dentro de la placenta artificial, el tiempo mínimo que los investigadores habían establecido para demostrar la viabilidad del sistema.

Sin embargo, Gaia superó esa meta al permanecer durante 10 días en la placenta. Los investigadores también lograron que otro feto sobreviviera 21 días dentro del dispositivo, el mayor tiempo alcanzado hasta ahora por el proyecto español. Según Gratacós, solo otro grupo de investigación en el mundo ha logrado un resultado superior: un equipo de Filadelfia, en Estados Unidos, que consiguió mantener un modelo experimental durante 28 días. “El año de vida de Gaia equivale aproximadamente a diez años en un ser humano”, explicó el investigador, al destacar que ese seguimiento permite tener mayor confianza sobre la seguridad del desarrollo neurológico. Pese a los resultados, los científicos insisten en que la placenta artificial no sustituirá el embarazo ni reemplazará la placenta natural. Su objetivo es ofrecer una alternativa para un grupo muy específico de pacientes: bebés prematuros extremos que tienen pocas posibilidades de sobrevivir o presentan un alto riesgo de desarrollar secuelas para toda la vida. La siguiente etapa del proyecto consistirá en adaptar el dispositivo para su uso en humanos, además de avanzar en las evaluaciones regulatorias, éticas y legales que permitan autorizar los primeros estudios clínicos.

¿Qué es una placenta artificial? Es un sistema experimental que reproduce las condiciones del útero materno para permitir que un feto extremadamente prematuro continúe su desarrollo fuera del cuerpo de la madre. ¿Quién es la oveja Gaia? Gaia es una oveja nacida tras permanecer varios días en una placenta artificial. Su desarrollo normal demuestra la viabilidad del sistema en modelos animales. ¿Cuándo podría usarse esta tecnología en bebés? Los investigadores estiman que los primeros ensayos clínicos en humanos podrían comenzar en aproximadamente tres años, si se cumplen los requisitos técnicos, regulatorios y éticos. ¿La placenta artificial reemplazará el embarazo humano? No. Los científicos enfatizan que esta tecnología no busca sustituir la gestación natural ni la placenta biológica. Su única función es médica: salvar a recién nacidos prematuros críticos con alto riesgo de muerte o secuelas graves.