El duelo por mascotas en el terremoto, lo que el sistema de emergencias todavía no atiende

Entre los más de 338 animales afectados por el terremoto del pasado lunes, según balance de la UNGRD, hay historias que muchos pasan por alto, las de personas que arriesgaron su vida, y en algunos casos la perdieron, intentando salvar a su mascota en medio del caos de la emergencia. Ese dato, según Lina Marcela Heredia, psicóloga especializada en duelo y autora del libro Huellas en el corazón, es uno de los más reveladores del vínculo entre los colombianos y sus animales de compañía, y habla de algo que el sistema de atención en emergencias todavía no procesa de manera adecuada: el duelo por animales es una herida real que necesita acompañamiento profesional, y nuestro país no tiene aún los programas para atenderla a escala.

”Se conocen noticias de personas que, intentando salvar a su perro, han perdido la vida”, dice Heredia en entrevista con EL COLOMBIANO. “Perderlo en estas condiciones suele agudizar una cascada de estrés inigualable. Es una situación catastrófica”. La psicóloga describe así un proceso fisiológico concreto en que los niveles de cortisol se elevan de manera importante, el sistema cardiovascular se activa, el estado de ánimo se altera y aparecen conductas de búsqueda que pueden durar días o semanas después de la emergencia.

Una deuda del sistema

Lo que Heredia señala con más urgencia es, además del dolor individual de quienes perdieron a sus mascotas, la ausencia de estructuras institucionales para acompañar estos procesos. “Esta situación de emergencia en Colombia nos permite ver la importancia de tener programas obligados de emergencia en duelo, habilitados por profesionales, especialistas, personas formadas, para acompañar a las personas, a las familias y a la comunidad que fue afectada por un desastre tan importante”, afirma. Esa brecha existe en parte porque el duelo por animales sigue siendo un asunto infravalorado en muchos contextos institucionales. Las personas que lo viven enfrentan un obstáculo adicional al dolor mismo: la presión social de no mostrar ese sufrimiento cuando a su alrededor hay quienes perdieron seres humanos. Heredia es enfática en rechazar esa jerarquía. El nivel de dolor que genera la pérdida de un animal depende del grado de conexión emocional que se haya tenido con él, no de la especie a la que pertenece. Lea también: ¿Las ciudades colombianas están preparadas para los terremotos? Esto dice un experto

Informarse también es parte del proceso

Una de las recomendaciones que Heredia hace y que con frecuencia se pasa por alto en los momentos de crisis más agudos es la de buscar información sobre el duelo mismo: qué es, cómo se siente, cuáles son sus etapas y cómo pueden ayudar quienes rodean a la persona afectada. Esa búsqueda no es un lujo ni una demora en el proceso de recuperación: es parte de él. Entender que lo que se siente tiene nombre, que otros lo han sentido y que existe un camino para atravesarlo reduce la sensación de aislamiento que suele acompañar este tipo de pérdida. Para quienes buscan recursos concretos, Heredia recomienda dos textos. Huellas en el corazón, su propio libro, ofrece ejercicios específicos para transitar el duelo por animales y orientar ese proceso hacia la aceptación. Duelos de la vida cotidiana, su otro título, está pensado para transformar las crisis en aprendizaje y ofrece herramientas aplicables a distintos tipos de pérdida, incluidas las que se producen en contextos de emergencia. Lea también: ¿Todavía se le mueve la tierra? Experta explica el síndrome de mareo pos-sismo Los grupos terapéuticos son otra vía que la especialista destaca como especialmente valiosa en el período posterior a un desastre, cuando los recursos institucionales se concentran en la fase de rescate y la atención emocional queda en segundo plano. “Ya las personas tendrán tiempo de irse encontrando de frente con ese dolor y entendiendo que solas no pueden”, dice Heredia. “De allí que los grupos, la familia y las personas para poder expresar toda la angustia y toda la carga emocional que produce una situación tan angustiante son muy importantes”. La psicóloga cierra con una reflexión que aplica tanto al duelo por animales como a cualquier pérdida que deje el terremoto: “Nos invita a pensar lo frágiles, lo susceptibles y lo vulnerables que somos a los adioses y a las despedidas”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: