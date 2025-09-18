Así puede crear las fotos estilo polaroid con su artista favorito usando la IA de Google Gemini

Una nueva tendencia ha inundado las redes sociales con las llamadas “fotos estilo polaroid” creadas con inteligencia artificial. El fenómeno, que se hizo viral en internet, permite a cualquier persona aparecer junto a su artista favorito, incluso con celebridades que ya han fallecido, en imágenes que parecen tomadas por una cámara instantánea. La herramienta detrás de esta moda es Gemini, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google. Dentro de la plataforma, los usuarios han encontrado la clave para transformar fotografías convencionales en instantáneas que simulan el estilo clásico de una Polaroid. Puede leer: OpenAI anunció versión de ChatGPT con controles parentales y restricciones para menores de 18 años: así funcionará

Paso a paso para hacer tu Polaroid en Google Gemini

Para lograr crear este tipo de imágenes, primero, el interesado debe ingresar a la página web de Gemini y elegir la opción marcada como “Novedad: Prueba la edición de imágenes con nuestro mejor modelo de imágenes, Nano Banana”. Una vez allí, se habilita la posibilidad de cargar dos fotografías: una propia y otra del artista con el que se quiere aparecer en la imagen. Cabe resaltar que este proceso es gratuito.

Tras subir los archivos, la plataforma solicita un texto descriptivo —o prompt— que guiará a la inteligencia artificial en la edición. El más utilizado por los usuarios es el siguiente que indica: “Toma una foto tomada con una cámara Polaroid. La foto debe verse como una fotografía normal, sin un sujeto o propiedad explícitos. La foto debe tener un ligero desenfoque y una fuente de luz constante, como un flash de una habitación oscura, dispersa por toda la foto. No cambies las caras. Cambia el fondo detrás de esas dos personas con cortinas blancas. Las dos personas deben abrazarse.” Al pegar esta instrucción en la zona donde indica “Introduce una petición para Gemini”, la inteligencia artificial genera en cuestión de segundos una imagen en la que el usuario y su artista favorito aparecen abrazados, con el característico borde blanco y el desenfoque propio de una foto instantánea.

El resultado que hace posible posar con sus ídolos ha sido compartido de manera masiva en plataformas como X, Instagram y TikTok.



Lea más: Ella es Diella, la nueva ministra de Albania creada con IA para combatir la corrupción Cabe recordar que en la manipulación de imágenes de personas con IA se recomienda evitar creaciones que puedan resultar engañosas o que vulneren la dignidad de las personas.