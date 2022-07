Gabriel Plazas sacó el puntaje casi perfecto en la EvaU, un examen que hacen los estudiantes en España para entrar a la universidad —como las Pruebas Saber, antes Icfes en Colombia—: sacó diez en todas las asignaturas, menos en alemán, 9.75. Solo le faltaron 36 milésimas para el puntaje perfecto. Su calificación es igual en las asignaturas de bachillerato, diez, salvo por educación física, que le quedó en 9. Es el mejor alumno de Madrid este año.

En España lo felicitaron, lo aplaudieron, lo entrevistaron, lo volvieron famoso. Entonces dijo que quería estudiar Filología Clásica, y en Twitter lo acribillaron. “Vaya mierda de carrera” es uno de los miles de comentarios que resumen lo que le dijeron. Tan abrumado se sintió Gabriel, de 18 años, que apagó Twitter por varias horas. Eran tantas las notificaciones, y aunque algunos lo felicitaban, sintió ansiedad. Fueron 48 horas, según El País de España, en el que su nombre estaba en todos lados, cuestionando su decisión.

Pocos escucharon sus razones para querer estudiar Filología Clásica: “Es mejor hacer lo que te gusta. Prefiero la felicidad al éxito seguro”. Pese a todo, no cambió de opinión. Lo citó El País: “¿Qué hay más útil que estudiar lenguas? Nos están poniendo por las nubes las nuevas tecnologías y la productividad, pero eso no puede ser todo en la vida. No todo es el dinero”.