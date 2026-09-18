¿Cómo está el mercado de los influencers en Colombia? La inversión creció 23%

Las críticas a la publicidad en redes sociales y el comportamiento cada vez más exigente de las audiencias podrían dar la impresión de que el mercado de los influencers está perdiendo fuerza. Sin embargo, las cifras de inversión muestran otro panorama: en Colombia, el mercadeo de influencia movió $227.360 millones en 2025, un crecimiento del 23% frente al año anterior, según reportes de IAB Colombia.
La industria, más que desaparecer, atraviesa una etapa de transformación. Las marcas están modificando la manera en que seleccionan a los creadores de contenido y ya no se enfocan únicamente en el número de seguidores o en el alcance de una publicación, sino en la capacidad de conectar con comunidades específicas y generar resultados para sus negocios.