“El 4x1.000 es una barbaridad”: Colombia Fintech pide acelerar el desmonte de este impuesto

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, en el Latam Fintech Market 2026, reveló que 3 millones de colombianos quedaron fuera del crédito formal y el 79% de los colombianos sigue usando efectivo. Por eso, dijo que estas personas “son invisibles” para el sistema financiero y terminan presas de los prestamistas, como el “gota a gota”. Y las tasas de intereses son exorbitantes, por ejemplo, cerca de 382% para personas y 666% para empresas.
Con base en este panorama, EL COLOMBIANO conversó con Santos quien habló sobre reglas de juego actuales del sistema financiero colombiano y lo que viene.
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