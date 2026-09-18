¿Su mascota merece protagonizar una historia? Parque Explora abrió concurso de cuentos

El concurso está dirigido a personas desde los ocho años y contempla cuatro categorías según la edad: niñas y niños de 8 a 15 años, jóvenes de 16 a 28, adultos de 29 a 65 y personas de 66 años en adelante. Los participantes deberán escribir un cuento de máximo 700 palabras, sin contar el título. La historia puede ser real o imaginada y debe estar relacionada con perros y gatos. Solo se podrá presentar un cuento y participar en una categoría.
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El texto debe ser original, inédito y de autoría exclusiva de quien participa. No podrá haber sido publicado, difundido, premiado o seleccionado previamente en otro concurso, medio, plataforma o formato. Además, las bases establecen que los cuentos escritos o apoyados por inteligencia artificial serán descalificados.
El cuento deberá guardarse en formato PDF y estar firmado con un seudónimo. El nombre del participante deberá aparecer únicamente en el formulario de inscripción. El incumplimiento de estas condiciones, incluido superar las 700 palabras o firmar el documento con el nombre real, puede generar la descalificación.