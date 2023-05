¿Cómo ser más productivo? Consejos para no pensar demasiado y rendir más

Hacer todas las tareas en un día no parece sencillo y menos si es de las personas que se distraen fácilmente.

La productividad es un concepto que, en esta época de aceleración, se traduce en no parar de hacer actividades. Desde los hábitos se pueden modificar ciertas conductas para que no pierda tanto tiempo en una sola actividad y pueda sacarle mayor provecho al día sin sentirse saturado. “Un impulso real a la eficiencia laboral”, escribieron en un artículo de The Guardian.

Para el artículo se contactaron con Claire Darley, vicepresidenta sénior de Ventas de Campo Mundiales y Atención al Cliente, Medios Digitales de Adobe, quien tiene experiencia en la industria de tecnología por más de 25 años por sus cinco consejos esenciales que les ayuda a las personas a hacer más.

Esto respondió:

1. Identifique cuando piensa demasiado

Cuando se acumulan tareas, las personas tienden a sentir ansiedad y tienen pensamientos excesivos sobre lo que deben hacer. Lo importante es identificar ese momento y actuar.

”Recuérdese a sí mismo el por qué, pregúntese por lo que aborda este trabajo y los resultados que quiere ver. Divida las tareas en partes, comience poco a poco y escale rápidamente. Finalmente, celebre y anuncie sus logros”, expresó la especialista.

2. Nueva forma de abordar la lista de tareas pendientes

Darley recomienda no empezar una tarea y luego seguir con otra, sino más bien, empezar varias de manera simultánea para tener los proyectos empezados e ir alternándolos para “cambiar la perspectiva”. También dice que un límite son 10 tareas en su lista de quehaceres.

3. Encuentre herramientas adecuadas para el trabajo

Algunas empresas como las pequeñas deben sacarle provecho a herramientas como Adobe Acrobat, que le ayuda a realizar trabajos rápidamente con menos estrés.

“Los propietarios de pequeñas empresas a menudo usan múltiples sombreros, sin ser expertos en todo”, dice Darley. “Millones de ellos confían en Adobe Acrobat para simplificar su trabajo con documentos, como crear, revisar, escanear, convertir, firmar electrónicamente y editar archivos PDF. Es un poco como una navaja suiza, con todas las herramientas que necesita”, escribió.

4. Establezca límites

Luche contra la distracción. No se distraiga con notificaciones, mensajes, llamadas, publicaciones en redes sociales. Establecer límites con el celular le pueden ayudar a un mayor rendimiento y terminar más rápido sus tareas.

Recomienda desactivar notificaciones, reservar horas específicas al día para abordar correos electrónicos (y mantener respuestas concisas). Planear el tiempo que le quiere dedicar a un proyecto para que así las personas comprendan que está ocupado en algo.

5. Acelere su vida

En algunas actividades del día a día las personas dedican mucho de su tiempo, si aprenden a ser más rápidos podrían economizar tiempo. Por ejemplo, aprender a leer rápido funciona para demorarse menos tiempo en una actividad.

Otras estrategias son configurar el mouse para que se desplace más rápido, usar un administrador de contraseñas, crear filtros de correo electrónico y configurar atajos de teclado.