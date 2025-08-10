Desfile de Silleteros 2025: esta es la historia de los ganadores de la edición 68

Cuando Juan Pablo Sánchez escuchó que su silleta había sido seleccionada como la ganadora de la categoría Monumental lo primero que hizo fue levantar sus brazos y, acto seguido, arrodillarse y tocar el piso como quien desea comprobar y al mismo tiempo agradecer por aquello que está viviendo en ese momento. Minutos después, cuando esa mole floral de más de cien kilos fue coronada como la ganadora absoluta del Desfile de Silleteros 2025, repitió el mismo gesto y con ojos llorosos y el corazón lleno de orgullo salió a encabezar, con silleta en espalda, el evento más emblemático de la tradición antioqueña y que cada año le pone punto final a la Feria de las Flores.
Desde hace 18 años, este silletero de la vereda San Ignacio practica el oficio que heredó de sus padres y que, a su vez, estos aprendieron de los suyos. En 2016 ya había sido elegido como el ganador de esta misma categoría, en la que este año se presentaron 81 silletas y que se caracteriza por el uso de flores nativas y exóticas que pueden ubicarse ya sea en ramillete o individuales sobre una estructura de madera forrada en pino. Además, estas piezas se distinguen por ser la muestra de la diversidad floral de Santa Elena: como mínimo deben tener 20 tipos de flores, y en su diseño no deben aparecer ni letras ni números.
“Llevaba nueve años sin ser finalista ni nada, pero siempre trabajando, porque el sueño de cualquier silletero es este premio. Me he esforzado y este es el resultado de la dedicación”, asegura Juan, cuya silleta es un jardín en sí mismo: rosas, cartuchos, gladiolos, margaritas, azucenas, orquídeas y agapantos son solo algunas de las 70 u 80 variedades de flores que tiene esta obra de arte viva. Cuando habla sobre su elaboración, el nuevo ganador absoluto explica que, al estar construida en su totalidad con flores naturales, debió comenzar a trabajar en ella el día anterior. Fueron entre diez y doce horas las que la familia Sánchez Martínez pasó este sábado acomodando con cuidado cada una de las miles de flores de la silleta.
Aunque pareciera que esta pieza es solo obra de los últimos días, como dicen varios silleteros, esto es un trabajo de doce meses, porque desde que termina un desfile, su mente ya está en el diseño que van a mostrar ante millones de personas al año siguiente. Además, esta no es una labor solitaria, como el mismo Juan Pablo lo reconoce. Fue con su esposa, sus padres y sus hijos que sembró, recogió y luego colocó cada flor en su lugar. “Todos trabajamos, todos opinamos, somos un grupo”, explica.