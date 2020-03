¿Cómo podría terminar la pandemia del coronavirus?

Este viernes se desarrolló el cuarto webinar informativo sobre el coronavirus de EL COLOMBIANO, una iniciativa para comprender un poco más las dimensiones y los alcances de la pandemia en el país.

La última sesión giró en torno a preguntas como hacia dónde va la pandemia y cuáles son las probabilidades de que haya una cura pronto.

La charla contó con la participación de Carlos Álvarez, médico especialista en epidemiología y profesor de la Universidad Nacional; Johnattan García Ruiz, abogado investigador en Dejusticia y profesor de la Facultad de Derecho de Los Andes, y Gina Tambini, representante de la OPS (Organización Panamericana de Salud) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) en Colombia.

Sobre una posible vacuna

El médico Álvarez contó que usualmente el proceso para desarrollar una vacuna suele tardarse 18 meses, aunque “es posible que con esfuerzos se esté acortando ese tiempo”.

El doctor considera que pueden pasar todavía de 9 a 11 meses antes de que haya una para el coronavirus. Antes de que esté disponible al público de manera masiva, debe pasar por una etapa de estudios y luego debe ser probada en seres humanos.

Para García, lo más importante en este aspecto es que si se llega a una vacuna sea segura y efectiva, “porque si no jugaríamos con la esperanza de la gente”. Aún así, insiste en que la solución no es inmediata. Para él, hay que asumir que esa vacuna no llegará pronto y por eso hay que tomar medidas ya y desde la prevención.

Tambini contó que la OMS viene trabajando con grupos de expertos para crear la vacuna y la proyección está entre 12 y 18 meses. “Toda vacuna tiene que pasar por ensayos para ser eficaz y segura”.

Le puede interesar: Reviva nuestras charlas sobre el Covid-19 y responda sus dudas

¿Cómo va avanzando la enfermedad en Colombia?

En cuanto al panorama inmediato y de lo que se conoce de la forma como actúa el virus, se contempla que el 81 % de los casos de contagio son leves, el 14 % son graves y el 5 % son críticos. “Todos somos susceptibles del coronavirus” y es claro que un gran número de personas se va a contagiar.

Lo que medidas como el distanciamiento social están procurando alcanzar es que los casos de contagio no se alcen de un tirón sino que se den en un tiempo prolongado, “que no nos enfermemos todos al tiempo” para no colapsar el sistema de salud.

Colombia está en una etapa de contención desde el 6 de marzo, cuando se confirmó el primer caso en el país. Tambini explicó que cuando en el más del 10 % de los casos no se pueda identificar la fuente de infección, se pasa a una fase de mitigación y eso implica tratar de salvar la mayor cantidad de vidas.

De todas formas, es optimista, “el país ya viene preparándose desde antes para eso con el distanciamiento físico y social” y eso ayuda a reducir el número de casos.

¿Podría llegar a haber inmunidad colectiva en algún punto? García indica que hay miles de virus que conviven con nosotros en este momento, así que “este también puede volverse uno de esos”. Contó que muchas enfermedades que no han tenido la intervención de una vacuna y aún así convivimos con ellas.

Lea también: El mejor antídoto contra el coronavirus: quedarse en casa

Insistir en la prevención

Tambini animó a la gente a estar siempre informada a través de canales oficiales como las páginas web de la OPS en Colombia y la OMS. “Lo importante ante un riesgo es saber qué tenemos que hacer, conocer de qué se trata”.

No sobran las recomendaciones: “Lavarse las manos reduce las posibilidades de contagio en un 50 %”, señaló Álvarez. “Debemos ser responsables con el aislamiento”, añadió, siempre siendo conscientes de que un factor fundamental en esta situación es la solidaridad.

“Si tiene tos o estornudos debe cubrirse con el interior del codo”, pues el virus puede alcanzar dos metros de distancia una vez sale del cuerpo, indicó Tambini. La limpieza frecuente de áreas de trabajo es fundamental, además de acatar las medidas de aislamiento para proteger a las personas mayores de 60 años.

García finalizó reforzando un mensaje de la OMS: “Cuidémonos, seamos inteligentes y amables”. Destacó que hay que informarse bien y no replicar información que no sea confiable, además de ser amables entre todos y “buscar personas que están solas, llamarlas por teléfono para apoyarlas” y tomar las medidas preventivas no solo por nosotros, sino por los demás.