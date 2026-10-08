Crew-12 completa su misión: astronautas regresan a la Tierra después de 237 días en el espacio

El jueves 8 de octubre, a las 10:34 a.m. hora de Colombia, la cápsula Dragon de SpaceX cayó en el océano Pacífico, frente a la costa de Los Ángeles. Adentro venían los cuatro tripulantes de la misión Crew-12, que llevaban casi ocho meses en la Estación Espacial Internacional, el laboratorio que orbita la Tierra. Eran Jessica Meir y Jack Hathaway, de la NASA, la francesa Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea, y el ruso Andrey Fedyaev, de Roscosmos, la agencia espacial de Rusia.
“Estamos muy felices de estar de vuelta en el planeta Tierra después de una misión increíble en la Estación Espacial Internacional”, dijo Meir, la comandante, minutos después del amerizaje.
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