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Crew-12 completa su misión: astronautas regresan a la Tierra después de 237 días en el espacio

La misión Crew-12 empezó como un relevo de emergencia y terminó con una francesa haciendo historia fuera de la Estación Espacial Internacional.

  • De izquierda a derecha, Andrey Fedyaev, Jack Hathaway, Jessica Meir y Sophie Adenot salen hacia la plataforma de lanzamiento en Florida, antes de despegar rumbo a la Estación Espacial Internacional en febrero. Foto: GETTY
    De izquierda a derecha, Andrey Fedyaev, Jack Hathaway, Jessica Meir y Sophie Adenot salen hacia la plataforma de lanzamiento en Florida, antes de despegar rumbo a la Estación Espacial Internacional en febrero. Foto: GETTY
María Franco Londoño
María Franco Londoño
hace 5 horas
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El jueves 8 de octubre, a las 10:34 a.m. hora de Colombia, la cápsula Dragon de SpaceX cayó en el océano Pacífico, frente a la costa de Los Ángeles. Adentro venían los cuatro tripulantes de la misión Crew-12, que llevaban casi ocho meses en la Estación Espacial Internacional, el laboratorio que orbita la Tierra. Eran Jessica Meir y Jack Hathaway, de la NASA, la francesa Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea, y el ruso Andrey Fedyaev, de Roscosmos, la agencia espacial de Rusia.

“Estamos muy felices de estar de vuelta en el planeta Tierra después de una misión increíble en la Estación Espacial Internacional”, dijo Meir, la comandante, minutos después del amerizaje.

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La misión se adelantó en febrero para reemplazar a la tripulación anterior. Esa tripulación había regresado antes de tiempo por un problema de salud de uno de sus integrantes, en la primera evacuación médica en la historia de la estación. Los cuatro despegaron el 13 de febrero desde Florida. Durante su estadía hicieron experimentos y labores de mantenimiento, además de cuatro caminatas espaciales. Tres de ellas fueron de Adenot, que se convirtió en la primera mujer francesa en salir de la estación al espacio.

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El regreso se demoró más de lo previsto, porque sus reemplazos, la Crew-13, llegaron con tres semanas de retraso por reparaciones en su cápsula. Para Hathaway y Adenot era su primer viaje al espacio. Meir, en cambio, ya suma 440 días en órbita y está entre los diez astronautas de la NASA con más tiempo fuera del planeta.

En la estación quedan ahora siete personas, que seguirán allí hasta la primavera de 2027.

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Bloque de preguntas sobre la misión Crew-12

¿Quiénes integraban la misión Crew-12?
Jessica Meir y Jack Hathaway, de la NASA, Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea, y Andrey Fedyaev, de Roscosmos.
¿Cuánto tiempo estuvieron en el espacio?
Estuvieron 237 días, entre el 13 de febrero y el 8 de octubre de 2026.
¿Dónde aterrizó la cápsula?
Cayó en el océano Pacífico, frente a la costa de Los Ángeles, a las 10:34 a. m. hora de Colombia.
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