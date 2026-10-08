¿Donald Trump ya no vende? Fox News limitaría sus transmisiones en vivo

Fox News, el canal de cable más visto de Estados Unidos, estaría dejando de transmitir en directo los mítines que Donald Trump realiza de cara a las elecciones de mitad de mandato. La decisión contrasta con el papel que la cadena ha tenido durante años como uno de los principales vehículos del presidente para llegar a los votantes republicanos.
La ausencia de cobertura no ha pasado inadvertida para Trump, quien ha expresado públicamente su molestia. El presidente incluso cuestionó que programas de Fox no dedicaran espacio a algunos de sus recientes actos de campaña y llegó a advertir que los espectadores podrían dejar de seguir la cadena.