¿Donald Trump ya no vende? Fox News limitaría sus transmisiones en vivo

Fox News, el canal de cable más visto de Estados Unidos, estaría dejando de transmitir en directo los mítines que Donald Trump realiza de cara a las elecciones de mitad de mandato. La decisión contrasta con el papel que la cadena ha tenido durante años como uno de los principales vehículos del presidente para llegar a los votantes republicanos. La ausencia de cobertura no ha pasado inadvertida para Trump, quien ha expresado públicamente su molestia. El presidente incluso cuestionó que programas de Fox no dedicaran espacio a algunos de sus recientes actos de campaña y llegó a advertir que los espectadores podrían dejar de seguir la cadena.

Publicación de Donald Trump sobre Fox News vía Truth Social.

Durante años, la relación entre Trump y Fox News se ha apoyado también en un factor fundamental para cualquier canal de televisión: la audiencia. Conozca: Trump vs. la prensa: CNN, MSNBC y Politico buscan mantener acceso a la Casa Blanca El interés por las apariciones del presidente contribuyó a estrechar los vínculos entre Trump y la cadena desde 2016. Incluso durante las últimas semanas de su campaña de reelección, sus actos seguían representando una oportunidad para atraer espectadores. Un ejemplo citado por CNN ocurrió cuando Trump realizó un multitudinario mitin en el Madison Square Garden. Fox transmitió el evento en directo y su audiencia llegó a triplicarse durante esa franja. Pero, según el análisis de CNN, esa dinámica parece haber cambiado.

Cuando el Partido Republicano organizó el mes pasado un acto de campaña en Dallas, Texas, Fox emitió en directo los discursos de Trump, pero las cifras de audiencia apenas variaron. Un presentador actual de Fox, citado bajo condición de anonimato, aseguró que existe la percepción dentro de la cadena de que “Trump ya no genera audiencia”. No obstante, otra persona familiarizada con el funcionamiento interno de Fox negó que exista una instrucción para evitar la transmisión de sus mítines y calificó esa versión como una especulación sin fundamento.

Trump cuestiona la cobertura de Fox

Después de que Fox no dedicara la cobertura que esperaba a algunos de sus actos, Trump utilizó Truth Social para cuestionar que el programa dominical “Fox & Friends” no hubiera cubierto un mitin realizado en Ohio ni otros eventos en Alabama, Texas y Oklahoma. Lea más: ¡No los dejaron entrar! Pese a orden judicial, Trump impide acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca El presidente aseguró que sus seguidores quieren ver sus mítines y sus respectivas coberturas en Fox News. También sostuvo que la falta de atención podría llevar a los espectadores a abandonar la cadena. No es la primera vez que Trump amenaza con dejar de seguir o cuestiona públicamente a Fox. Según CNN, durante 2021 y 2022 la cadena prácticamente ignoró al expresidente, pero mantuvo su audiencia.

Tom Durante, codirector editorial de Mediaite y exempleado de Fox News y The New York Post, sostiene que Trump necesita más a Fox que la cadena al presidente. Una de las razones es que Fox tiene una audiencia consolidada incluso cuando reduce la presencia de Trump en su programación.

¿Conflictos de intereses entre el Gobierno y el canal?

La tensión también se hizo visible el mes pasado, cuando Fox apartó a la presentadora Maria Bartiromo, una conocida aliada de Trump, después de que compartiera directrices internas de la cadena con Peter Navarro, asesor del presidente. Según la información citada por CNN, esas instrucciones indicaban a programas de Fox Business que evitaran promocionar o dar difusión a un discurso de Trump en horario de máxima audiencia que incluía afirmaciones no verificadas sobre vulnerabilidades electorales.

El miércoles por la noche, Laura Ingraham abrió su programa con un reporte desde el mitin de Trump en San Antonio, Texas. Pero, cuando el presidente comenzó a hablar, el evento dejó de aparecer en el programa. Posteriormente, tampoco tuvo mayor presencia en la programación de la cadena. Fox sí transmitió el mitin por internet, pero no por su principal señal televisiva. Para Trump, esa diferencia representa una pérdida de exposición ante una audiencia que durante años ha sido fundamental para su movimiento político.

¿Sería una cuestión editorial?

Un mitin típico de Trump, con discursos extensos y elementos repetitivos, podría no ser considerado por los responsables de programación como un contenido suficientemente atractivo frente a otras opciones informativas. De hecho, Fox tiene otros contenidos para ocupar su programación, incluida una entrevista presencial con Jeff Bezos. Entérese: ¿Trump está preocupado? Las señales que alertan al Partido Republicano Pero existe otra interpretación: que la cadena esté tomando distancia de Trump ante el escenario electoral que enfrentan los republicanos. El estratega republicano Doug Heye afirmó que el movimiento de Trump atraviesa un momento diferente y señaló que cada vez se observan menos banderas del presidente en algunos de sus actos. Fox no ha explicado públicamente por qué sus mítines dejaron de ocupar un lugar central en la programación. Mientras tanto, Trump continúa buscando atención de la cadena y otras plataformas conservadoras. One America News, por ejemplo, asegura que está transmitiendo todos los mítines de Trump previos a las elecciones de mitad de mandato. La disputa, en última instancia, muestra una relación de dependencia particular: Trump necesita plataformas capaces de llevar su mensaje a millones de espectadores, mientras Fox debe decidir qué contenidos considera más convenientes para su audiencia y su programación. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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