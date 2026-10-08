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Ya hay fecha de imputación contra Ricardo Orrego por presunto acoso y acto sexual violento; la audiencia será pública

La Fiscalía formalizará la imputación de cargos contra el periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda por presunto acoso sexual y acto sexual violento en contra de cinco víctimas.

  • Doce años de conductas bajo investigación y al menos cinco víctimas preliminares identificadas sustentan el expediente con el que la Fiscalía citó a audiencia pública al periodista Ricardo Orrego. FOTO: Tomada de redes sociales de @orregoricardo
    Doce años de conductas bajo investigación y al menos cinco víctimas preliminares identificadas sustentan el expediente con el que la Fiscalía citó a audiencia pública al periodista Ricardo Orrego. FOTO: Tomada de redes sociales de @orregoricardo
  • La Fiscalía citó a audiencia pública, para este 19 de octubre, al periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda. FOTO: Uniautónoma del Caribe
    La Fiscalía citó a audiencia pública, para este 19 de octubre, al periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda. FOTO: Uniautónoma del Caribe
  • A partir de las 4:00 de la tarde del próximo lunes 19 de octubre, un juez de Bogotá escuchará los delitos que el ente acusador le endilga al reconocido comunicador deportivo. FOTO: Colprensa
    A partir de las 4:00 de la tarde del próximo lunes 19 de octubre, un juez de Bogotá escuchará los delitos que el ente acusador le endilga al reconocido comunicador deportivo. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 4 horas
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En medio del escándalo por los presuntos actos de acoso sexual en los medios de comunicación en Colombia, este jueves 8 de octubre se conoció que las autoridades fijaron la fecha y hora de la audiencia de imputación contra el reconocido periodista Ricardo Orrego.

A las 4:00 de la tarde del lunes 19 de octubre: esa es la hora exacta fijada por un juez de control de garantías de Bogotá para formalizar la imputación de cargos por presunto acoso sexual contra el periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda.

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La diligencia, que será de carácter público, estará a cargo del Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía General de la Nación, una dependencia que asumió la investigación de los hechos de violencia basada en género en el entorno de los medios de comunicación.

En el desarrollo de la investigación judicial, iniciada desde comienzos del presente año, el ente de control le imputará al reconocido comunicador los delitos de acoso sexual y acto sexual violento.

La Fiscalía citó a audiencia pública, para este 19 de octubre, al periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda. FOTO: Uniautónoma del Caribe
La Fiscalía citó a audiencia pública, para este 19 de octubre, al periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda. FOTO: Uniautónoma del Caribe

Según el expediente y los elementos materiales probatorios recopilados preliminarmente por la Fiscalía, las conductas endilgadas habrían ocurrido en un contexto laboral durante un periodo de doce años, comprendido entre 2012 y 2024.

La investigación de las autoridades señaló que, con base en el material probatorio recogido hasta la fecha, se habrían identificado preliminarmente cinco víctimas relacionadas con Orrego.

Pese al señalamiento y a la programación de la audiencia de imputación de cargos, tanto Jorge Alfredo Vargas como Ricardo Orrego conservan la presunción de inocencia, en vista de que no han sido hallados culpables hasta ahora por los jueces de la República.

¿Qué encontraron las autoridades en medio de la investigación?

Orrego, quien durante varios años trabajó en Caracol Televisión para la marca de Gol Caracol y Blu Radio, es investigado desde hace meses por presuntas conductas de violencia sexual en contra de compañeras de trabajo.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, con base en los elementos recopilados durante la investigación, decidió solicitar ante un juez de control de garantías la audiencia para formular la imputación.

“El Grupo de Tareas Especiales conformado en la Fiscalía General de la Nación para investigar hechos de violencias basadas en género en el entorno de los medios de comunicación, acaba de radicar solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el señor Ricardo Orrego Arboleda como presunto responsable de los delitos de acoso sexual y acto sexual violento”, informó el ente acusador.

Entérese: Ricardo Orrego se pronunció tras citación de Fiscalía por acoso sexual: esto dijo su defensa

A partir de las 4:00 de la tarde del próximo lunes 19 de octubre, un juez de Bogotá escuchará los delitos que el ente acusador le endilga al reconocido comunicador deportivo. FOTO: Colprensa
A partir de las 4:00 de la tarde del próximo lunes 19 de octubre, un juez de Bogotá escuchará los delitos que el ente acusador le endilga al reconocido comunicador deportivo. FOTO: Colprensa

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados hasta el momento, la investigación contempla preliminarmente cinco víctimas en hechos ocurridos entre 2012 y 2024, en medio del entorno laboral que compartían con el periodista.

La solicitud de imputación a través de audiencia significa que la Fiscalía llevará formalmente ante un juez su hipótesis sobre la posible responsabilidad penal de Ricardo Orrego en los hechos de los que se le acusan.

Será entonces en esa audiencia del próximo lunes 19 de octubre donde el ente investigador deberá exponer los hechos que se le atribuyen al periodista y los elementos que sustentan su solicitud.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué implica legalmente una imputación de cargos en el sistema penal colombiano?
Significa la comunicación formal que hace la Fiscalía ante un juez para informarle a una persona que la está investigando como presunta autora o partícipe de unos delitos. No implica la aceptación de culpabilidad ni dictamina un fallo o condena; es apenas el inicio formal de la etapa de investigación e instrucción en el proceso penal.
¿Cuáles son los delitos específicos que la Fiscalía le imputará a Ricardo Orrego?
La Fiscalía imputará los delitos de acoso sexual y acto sexual violento. El acoso sexual castiga el asedio no consentido en relaciones de poder o del entorno laboral, mientras que el acto sexual violento sanciona actos sexuales (sin llegar al acceso carnal) efectuados mediante el uso de la violencia o la coerción.
¿Cualquier persona puede ver o asistir a la audiencia de imputación de cargos?
Sí, la diligencia judicial es pública. Al realizarse ante un juez de control de garantías, el carácter de la audiencia permite el acceso a medios y opinión pública, salvo que el juez determine explícitamente alguna reserva para proteger el bienestar o la identidad de las víctimas.
¿Se conoce la identidad de las cinco víctimas identificadas por la Fiscalía?
No, las identidades de las cinco presuntas víctimas identificadas hasta el momento se mantienen bajo reserva oficial. La investigación únicamente precisa que las conductas habrían ocurrido en un contexto laboral entre los años 2012 y 2024.
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