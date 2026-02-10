x

Expertos recomiendan la manera saludable de recuperar el medio litro de agua que perdemos por evaporación

La hidratación adecuada, junto con una correcta proporción de sales minerales, es clave para el rendimiento físico y cognitivo.

  Los síntomas de una buena hidratación se pueden apreciar en el sistema cognitivo. Foto EL COLOMBIANO
    Los síntomas de una buena hidratación se pueden apreciar en el sistema cognitivo. Foto EL COLOMBIANO
Europa Press
hace 2 horas
bookmark

La hidratación constante y una adecuada proporción de sales minerales en el organismo son factores determinantes para el rendimiento cognitivo y físico, expuso el doctor en Nutrición Deportiva Javier Guerrero.

El experto afirmó que una correcta hidratación incide directamente en la calidad de vida y advirtió que no todas las aguas generan los mismos efectos en el organismo. Según explicó, la cantidad y calidad de las sales minerales que contiene el agua influyen en su impacto sobre la salud.

En la misma línea, el doctor en Medicina y exjugador profesional de baloncesto José Antonio Corbalán señaló que el agua y los minerales se distribuyen en el cuerpo en función del grado y tipo de hidratación, lo que resulta clave para mantener el equilibrio de las células y de la sangre. Ambos expertos subrayaron la diferencia entre el agua común y el agua mineral, al considerar que los minerales que esta última aporta son esenciales para el funcionamiento del organismo.

Durante el encuentro se recordó que, incluso sin actividad física o sudor visible, el cuerpo pierde casi medio litro de agua al día por evaporación. En situaciones de estrés o práctica deportiva, esta pérdida puede aumentar hasta entre tres y seis litros diarios, junto con minerales como sodio, calcio y magnesio.

Los especialistas insistieron en que la elección del agua debe ajustarse a las necesidades individuales. Por ejemplo, personas con hipertensión o enfermedades cardíacas deben evitar aguas con alto contenido de sodio, mientras que quienes padecen enfermedad renal deben moderar el consumo de potasio, revisando siempre la composición mineral.

Guerrero alertó además que una parte significativa de la población vive en estado de deshidratación, lo que se traduce en un peor desempeño físico y mental. “Para que las células y el cerebro rindan adecuadamente, es imprescindible una buena hidratación”, afirmó.

Bloque de preguntas y respuestas

¿La deshidratación afecta el rendimiento mental?
Sí. La falta de agua reduce la concentración, la memoria y el desempeño cognitivo.
¿El agua mineral es mejor que el agua común?
Depende de la persona. El agua mineral aporta sales esenciales, pero su consumo debe ajustarse a las necesidades individuales.
¿Cuánta agua pierde el cuerpo al día?
Incluso sin ejercicio, el cuerpo puede perder cerca de medio litro diario, y mucho más en actividad física o estrés.
Utilidad para la vida