Expertos recomiendan la manera saludable de recuperar el medio litro de agua que perdemos por evaporación

La hidratación constante y una adecuada proporción de sales minerales en el organismo son factores determinantes para el rendimiento cognitivo y físico, expuso el doctor en Nutrición Deportiva Javier Guerrero.

El experto afirmó que una correcta hidratación incide directamente en la calidad de vida y advirtió que no todas las aguas generan los mismos efectos en el organismo. Según explicó, la cantidad y calidad de las sales minerales que contiene el agua influyen en su impacto sobre la salud.

En la misma línea, el doctor en Medicina y exjugador profesional de baloncesto José Antonio Corbalán señaló que el agua y los minerales se distribuyen en el cuerpo en función del grado y tipo de hidratación, lo que resulta clave para mantener el equilibrio de las células y de la sangre. Ambos expertos subrayaron la diferencia entre el agua común y el agua mineral, al considerar que los minerales que esta última aporta son esenciales para el funcionamiento del organismo.