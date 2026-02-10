Cuidado con los kilos de más: obesidad aumenta un 70% la probabilidad de morir por una infección

La obesidad aumenta significativamente el riesgo de hospitalización y muerte por la mayoría de las enfermedades infecciosas, incluidas la gripe, la covid-19, la neumonía, las gastroenteritis y las infecciones urinarias y respiratorias, según un estudio realizado con 540 000 personas.

Los autores del trabajo, publicado en The Lancet, constatan que las personas con esta condición presentan un riesgo un 70 % mayor de evolucionar hacia formas graves y que, en los casos más severos, la probabilidad de fallecer o ser hospitalizado se triplica.

Cuando los investigadores extrapolaron los resultados a escala global mediante datos del estudio Global Burden of Diseases, estimaron que el exceso de peso podría haber contribuido a 0,6 millones de los 5,4 millones de muertes por enfermedades infecciosas registradas en 2023. Este análisis permitió comparar países, reflejando grandes diferencias: en Estados Unidos, la proporción asciende a una de cada cuatro muertes, mientras que en Reino Unido afecta a una de cada seis, y en Vietnam se sitúa en torno al 1,2 %.