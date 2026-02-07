Doña Ratona, La Pascasia y Candelaria: el sueño de recuperar el centro de Medellín

No es necesario hacer un recuento para saber que El Poblado es el barrio más mencionado en las canciones de reguetón. Aparece en Provenza, de Karol G; Mojando Asientos, de Maluma y Feid; o Poblado Remix, de J Balvin, Karol G, Nicky Jam, Crissin, Totoy El Frío y Natan & Shander. Hay un montón más. Es un barrio que se ha transformado a la medida del género, fiestero, opulento y muy atractivo para los turistas, pero aún así insuficiente.
Medellín quiere convertirse en una capital mundial del entretenimiento y para eso se necesita diversidad: eventos grandes y pequeños, artistas famosos y emergentes, reguetón, pero no solo eso. La cultura masiva y los mercados de nicho deben desarrollarse en paralelo. Ese fue uno de los hallazgos de un estudio que la Alcaldía de Medellín y Eafit socializaron el año pasado.
