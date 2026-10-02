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Ayuda para David, el paisa que necesita una ambulancia aérea para volver a Medellín

David está radicado en Florida, Estados Unidos. Su familia pide ayuda para cubrir los gastos del viaje.

  • David Agudelo necesita un vuelo medicalizado para volver a Medellín, desde Florida, Estados Unidos. Foto tomada de redes sociales.
    David Agudelo necesita un vuelo medicalizado para volver a Medellín, desde Florida, Estados Unidos. Foto tomada de redes sociales.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Haciendo un llamado a la solidaridad, la familia de David Agudelo Sánchez pide ayuda para traerlo de vuelta a Medellín. El paisa, que lleva varios años en Estados Unidos, fue diagnosticado con un cáncer, melanoma en etapa 4, por el avanzado estado de la enfermedad, no puede viajar en un vuelo comercial, sino que necesita un ambulancia aérea o vuelo medicalizado.

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“Debido a su estado, no puede simplemente tomar un vuelo comercial. Necesita una ambulancia aérea de emergencia con profesionales médicos que lo atiendan durante todo el trayecto. Estamos intentando recaudar 60.000 dólares para el vuelo y el traslado médico necesarios para llevarlo a salvo desde Florida hasta Colombia. Esta cifra supera las posibilidades económicas de nuestra familia, y el tiempo es un factor crucial”, dice su hermana, Lina Agudelo.

Para ayudar a traer a David de vuelta, la familia está recaudando fondos a través de la página gofundme.com, también piden ayuda las autoridades o instituciones que puedan facilitar el regreso de David, para pasar este tiempo cerca de las personas que lo aman, en la ciudad donde creció.

David Agudelo fue estudiante de diseño gráfico de la Universidad Pontificia Bolivariana. Los últimos años, desde que se radicó en Estados Unidos, se había dedicado al tatuaje.

“Es difícil expresar con palabras lo que se siente al ver sufrir a un ser querido, sabiendo que lo único que pide está fuera de nuestro alcance por falta de recursos económicos. Quiero hacer todo lo posible para brindarle a mi hermano el alivio de estar en casa. Si puedes hacer una donación, sin importar la cantidad, nos ayudarás a dar un paso más para traer a David a casa. Si no puedes donar, por favor comparte esta campaña con tus amigos, familiares, comunidad o cualquier persona que pueda ayudar. En este momento, cualquier gesto de solidaridad es importante para nosotros”, dice Lina, en el mensaje compartido en la plataforma Gofundme.

Si quiere ayudar a David, puede hacerlo ingresando aquí.

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