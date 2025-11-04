x

Millie Bobby Brown acusó de “intimidación y acoso” a David Harbour a pocos días del estreno del final de Stranger Things

La denuncia habría motivado una investigación interna en Netflix antes del rodaje de la quinta y última temporada del fenómeno televisivo.

  David Harbour y Millie Bobby Brown tienen papeles protagónicos en la serie de Netflix. Foto: Getty
    David Harbour y Millie Bobby Brown tienen papeles protagónicos en la serie de Netflix. Foto: Getty
El Colombiano
El Colombiano
04 de noviembre de 2025
bookmark

A pocos días del estreno mundial de la última temporada de Stranger Things, los fans de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer han recibido una noticia que podría marcar un antes y un después en esta exitosa producción audiovisual.

The Daily Mail reveló que el actor estadounidense David Harbour fue acusado de “intimidación y acoso” por su compañera de reparto Millie Bobby Brown.



Siga leyendo: Netflix renueva su experiencia infantil: más simple, visual y segura para las familias

Fuentes citadas por el medio británico indicaron que la actriz presentó una queja formal contra Harbour, de 50 años, por su comportamiento en el set.

“Había páginas y páginas de acusaciones”, señaló una fuente cercana a la producción. Aunque no se reportaron conductas de tipo sexual, la investigación habría sido “exhaustiva”.

El actor también enfrenta acusaciones de haber sido infiel a su esposa, la cantante y compositora Lily Allen, quien —según las fuentes— lo apoyó durante el proceso.

Allen, de 40 años, atraviesa un momento de alto perfil mediático tras el lanzamiento de su nuevo álbum West End Girl, en el que aborda las infidelidades que habrían precipitado el colapso de su matrimonio.

Lea aquí: History celebra 25 años en Latinoamérica con estrenos, maratones y experiencias interactivas

Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven en la serie y actualmente dirige un centro de rescate animal en Estados Unidos junto a su esposo Jake Bongiovi, habría contado con una representante personal durante el rodaje de la última temporada. La producción se dividirá en dos partes: la segunda llegará en Navidad y el episodio final se estrenará simultáneamente en cines y en la plataforma el 31 de diciembre.

Un portavoz de Netflix aseguró que el estreno será “un evento cinematográfico” y que nada eclipsará el cierre de la serie. Sin embargo, una fuente cercana calificó de “lamentable” que los problemas personales de Harbour coincidan con el lanzamiento de una de las producciones más exitosas de la historia de la plataforma.

