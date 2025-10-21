x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Netflix renueva su experiencia infantil: más simple, visual y segura para las familias

La actualización, que comenzará a implementarse de forma global, busca que niños y familias encuentren sus historias favoritas más rápido y con mayores controles parentales. Aquí todos los detalles.

  • El rediseño infantil de Netflix incluye una pantalla de inicio más limpia y visual, pensada para que los niños encuentren sus series y películas favoritas con total seguridad. FOTO Pixabay
    El rediseño infantil de Netflix incluye una pantalla de inicio más limpia y visual, pensada para que los niños encuentren sus series y películas favoritas con total seguridad. FOTO Pixabay
Colprensa
hace 9 horas
bookmark

La plataforma Netflix anuncia un importante estreno. Acaba de renovar la experiencia infantil con el propósito de hacerla más simple, visual y, en especial, mucho más segura.

Lea también: De Medellín a Netflix: así se exporta nuestra música al mundo

El nuevo diseño de página de inicio para perfiles de niños ofrece navegación más intuitiva y recomendaciones dinámicas y manteniendo el control parental, que es lo más importante para los padres de familia.

Paulatinamente la nueva experiencia comenzará a implementarse a nivel global. El rediseño busca que niños y familias encuentren sus historias favoritas de forma más sencilla, con una navegación clara y adaptada a sus necesidades.

Tras la actualización de la pantalla de inicio para perfiles estándar, la compañía extiende ahora esta experiencia a los perfiles para menores de 12 años, con un diseño renovado que prioriza la simplicidad, el acceso rápido y la personalización.

Entre las principales novedades se incluyen una navegación más simple con una barra superior siempre visible con accesos directos a Búsqueda, Series, Películas y Mi Netflix.

Entérese de más: ¿Le cuesta decidir qué película ver? Netflix rediseña su app y probará chatbot con IA para acabar con la “fatiga de decisiones”

También recomendaciones dinámicas donde las sugerencias se actualizan en tiempo real según lo que cada familia ve y explora, adaptándose a sus gustos y estados de ánimo.

Será un diseño renovado, con una pantalla de inicio más limpia y moderna, con información detallada sobre cada título: junto a su sinopsis, duración, premios, presencia en el Top 10 y elenco principal.

Los perfiles infantiles reproducen solo contenido cuidadosamente seleccionado, con opciones de filtrado por edad, bloqueo por PIN y revisión de uso para garantizar una experiencia segura y personalizada.

Le puede interesar: Netflix apuesta por la publicidad y los videojuegos

Todo esto, con el objetivo de reforzar la experiencia de entretenimiento más intuitiva y familiar, que busca que las familias pasen menos tiempo buscando y más tiempo disfrutando de sus historias favoritas juntas.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuáles son los nuevos controles parentales que incluye Netflix?
Incluye bloqueo por PIN, filtrado de contenido por edad, revisión de uso y recomendaciones dinámicas adaptadas.
¿Cuándo estará disponible este nuevo diseño en Colombia?
El despliegue es global y gradual; Netflix indica que el cambio comenzará a implementarse en los próximos meses.
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida