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Disfraces de Halloween 2026: los personajes de película que marcan tendencia este año

Del cine a la noche de disfraces. Estas son las ideas que más se van a ver este 31 de octubre y dónde conseguirlas a tiempo.

  • Con el estreno de Super Mario Galaxy, los disfraces de Mario, Luigi y Yoshi vuelven a ser de los más buscados este Halloween. FOTO Universal Pictures
    Con el estreno de Super Mario Galaxy, los disfraces de Mario, Luigi y Yoshi vuelven a ser de los más buscados este Halloween. FOTO Universal Pictures
  • Hacer el disfraz en casa ahorra dinero y tiempo de envío. Los Minions son una de las ideas más fáciles para este Halloween 2026. FOTO SHEIN
    Hacer el disfraz en casa ahorra dinero y tiempo de envío. Los Minions son una de las ideas más fáciles para este Halloween 2026. FOTO SHEIN
  • Dinosaurios, tiburones y astronautas inflables, la tendencia de disfraces que más llama la atención. FOTO Exito
    Dinosaurios, tiburones y astronautas inflables, la tendencia de disfraces que más llama la atención. FOTO Exito
El Colombiano
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hace 3 horas
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Si hay algo que definió los disfraces de este año, fue la cartelera de cine. Mario, Spider-Man, Woody, Moana y los Minions volvieron a la pantalla grande en 2026, y con ellos volvió la fiebre de los niños por disfrazarse de sus personajes favoritos. A esa lista se suman series infantiles que siguen reinando en casa y una tendencia nueva que llama la atención por lo divertida.

1. Mario Bros y sus amigos

El estreno en abril de Super Mario Galaxy: La película puso de nuevo a Mario y compañía en el primer lugar de las listas. Mario, Luigi, la princesa Peach y Yoshi son opciones seguras, y ahora se suma Rosalina, la princesa de las galaxias, uno de los personajes nuevos de la película. En Estados Unidos, Walmart ya destaca los disfraces de Mario y Luigi en su temporada de Halloween.

Además, es una de las mejores ideas para disfrazarse en grupo, porque cada miembro de la familia o del salón puede ser un personaje distinto.

Super Mario y sus amigos disfraz. Foto echa en Gemini
Super Mario y sus amigos disfraz. Foto echa en Gemini

2. Spider-Man, el clásico que volvió con fuerza

Spider-Man: Brand New Day se estrenó a finales de julio y se convirtió en la película más taquillera de 2026. En Colombia, la fiebre fue tal que, en su semana de estreno, más de 100 personas llegaron disfrazadas de Spider-Man a ver la película en Bogotá. El traje rojo y azul, que nunca pasa de moda, vuelve a ser uno de los disfraces más buscados por niños y adultos.

3. Bluey y su familia, para los más pequeños

Bluey es hoy una de las series más vistas por los niños en edad preescolar, gracias a sus historias de ritmo tranquilo y a las enseñanzas que deja en cada capítulo. Bluey, Bingo, Bandit y Chilli son una opción perfecta para que toda la familia se disfrace junta.

Bluey y su familia disfraz. Foto echa en Gemini
Bluey y su familia disfraz. Foto echa en Gemini

4. Toy Story, un clásico fácil de armar

Con el estreno de Toy Story 5 en junio, los personajes de Pixar regresaron a las listas de disfraces. Una de sus ventajas es que se puede hacer en casa. Basta con un traje de vaquero o vaquera para convertirse en el comisario Woody o en Jessie. Y para los más aventureros están Buzz Lightyear y el resto de los juguetes de la película.

5. Las guerreras K-pop, la obsesión que no se acaba

Aunque la película se estrenó en Netflix en 2025, las niñas siguen fascinadas con ella y, sobre todo, con sus canciones. Rumi, Mira y Zoey, las integrantes del grupo HUNTR/X, siguen siendo de los disfraces más pedidos, y como son tres, funcionan muy bien para ir entre amigas.

Las guerreras K-pop disfraz. Foto echa en Gemini
Las guerreras K-pop disfraz. Foto echa en Gemini

Lea también: Halloween 2025: personajes de cine, videojuegos y K-pop marcan la nueva moda en disfraces

6. Los Minions, el disfraz más fácil

Minions 3 llegó a los cines en julio y trajo de vuelta a los personajes amarillos más traviesos. Es de los disfraces más sencillos de hacer en casa. Solo necesita un gorro amarillo, unas gafas, guantes negros, un pantalón o una falda azul y unas cargaderas.

Hacer el disfraz en casa ahorra dinero y tiempo de envío. Los Minions son una de las ideas más fáciles para este Halloween 2026. FOTO SHEIN
Hacer el disfraz en casa ahorra dinero y tiempo de envío. Los Minions son una de las ideas más fáciles para este Halloween 2026. FOTO SHEIN

7. Moana, el favorito de las niñas

Disney estrenó en julio la nueva versión de Moana con actores, y la princesa navegante volvió a conquistar a una nueva generación. Es un disfraz que funciona para muchas edades y que se completa fácil con un remo de juguete o un peluche de Pua o Heihei, sus inseparables mascotas. Si alguien del grupo quiere acompañarla, Maui es la pareja perfecta.

8. Los disfraces inflables, la novedad del año

Esta tendencia viene ganando fuerza tanto entre niños como entre adultos. Son disfraces que se inflan para lograr un look más grande y llamativo. Los niños suelen preferir los de dinosaurio y tiburón, pero también hay payasos, astronautas, patos y muchos otros diseños.

Dinosaurios, tiburones y astronautas inflables, la tendencia de disfraces que más llama la atención. FOTO Exito
Dinosaurios, tiburones y astronautas inflables, la tendencia de disfraces que más llama la atención. FOTO Exito

9. PAW Patrol, los cachorros favoritos

Con el estreno en agosto de PAW Patrol: La Dino Película, los cachorros de la patrulla siguen entre los personajes preferidos de los niños. En tiendas como Falabella se consiguen disfraces de todos los personajes de la serie.

Dónde conseguir su disfraz

En Colombia hay varias opciones. Falabella y Exito tienen disfraces de personajes de series y películas. Fantastic Night, una marca colombiana con sede en Cali, hace envíos a todo el país. En su catálogo hay disfraces de K-pop, astronauta y una “Princesa Galaxy”, entre otros.

Si prefiere comprar en páginas internacionales como Temu, Shein o Amazon, todavía está a tiempo, pero revise que la fecha de entrega sea antes del 31 de octubre. Los disfraces de los personajes de moda suelen agotarse primero.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuáles son los disfraces de Halloween más populares en 2026?
Los que más marcan tendencia son los de personajes de las películas del año: Mario Bros, Spider-Man, Toy Story, Moana, los Minions y PAW Patrol. También siguen muy vigentes KPop Demon Hunters y Bluey.
¿Qué disfraz de grupo se puede hacer para Halloween 2026?
Mario Bros es una de las mejores opciones, porque cada persona puede ser un personaje distinto: Mario, Luigi, Peach, Yoshi o Rosalina. También funcionan la familia de Bluey, los juguetes de Toy Story, las tres cazadoras de KPop Demon Hunters y la pareja de Moana y Maui.
¿Qué disfraces se pueden hacer en casa?
El de Minion y los de Toy Story son de los más fáciles. Para el Minion basta con un gorro amarillo, gafas, guantes negros, prenda inferior azul y cargaderas. Para Woody o Jessie, un traje de vaquero o vaquera.
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