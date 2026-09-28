Ecopetrol denuncia en la Fiscalía posibles irregularidades en contrato de la Regasificadora del Pacífico

Ecopetrol llevó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia para que se investiguen posibles irregularidades relacionadas con la adjudicación y ejecución del contrato de la Regasificadora del Pacífico, proyecto que busca facilitar la importación de gas natural por Buenaventura.
La información fue revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, que señaló que la denuncia fue presentada por la propia petrolera el pasado 2 de septiembre, después de una revisión realizada por su auditoría interna.
El contrato fue adjudicado a Puertos, Inversiones y Obras S.A.S. y contempla el desarrollo de infraestructura para recibir gas natural licuado (GNL) en Buenaventura y posteriormente transportarlo hasta Buga, en el Valle del Cauca, donde se realizaría el proceso de regasificación.