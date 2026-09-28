Ecopetrol denuncia en la Fiscalía posibles irregularidades en contrato de la Regasificadora del Pacífico

Ecopetrol llevó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia para que se investiguen posibles irregularidades relacionadas con la adjudicación y ejecución del contrato de la Regasificadora del Pacífico, proyecto que busca facilitar la importación de gas natural por Buenaventura. La información fue revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, que señaló que la denuncia fue presentada por la propia petrolera el pasado 2 de septiembre, después de una revisión realizada por su auditoría interna. El contrato fue adjudicado a Puertos, Inversiones y Obras S.A.S. y contempla el desarrollo de infraestructura para recibir gas natural licuado (GNL) en Buenaventura y posteriormente transportarlo hasta Buga, en el Valle del Cauca, donde se realizaría el proceso de regasificación.

Lo que se está investigando

De acuerdo con esa investigación, la revisión busca establecer si durante el proceso de contratación se presentaron eventuales conflictos de interés, modificaciones en las condiciones inicialmente establecidas y un posible tráfico de influencias. Le puede gustar: Regasificadora del Pacífico operaría desde noviembre y ya tiene el 90% de su capacidad de gas contratada La investigación también contempla aspectos relacionados con las personas que participaron en el proyecto, incluidos los antecedentes laborales de algunos funcionarios y empresarios vinculados con la iniciativa. Entre los nombres mencionados aparece Einstein Mauricio Gómez Machado, quien desde 2025 se desempeña como consejero delegado de la Regasificadora del Pacífico. Según El Tiempo, Gómez Machado ha ocupado diferentes cargos y ha tenido relaciones profesionales con entidades y compañías vinculadas con el sector energético. El contrato suscrito con Ecopetrol contempla una capacidad contratada de 60 millones de pies cúbicos diarios y establece una operación inicial de cinco años.

El proyecto contempla recibir gas natural licuado en Buenaventura para después trasladarlo hasta Buga, donde se llevaría a cabo el proceso de regasificación. La infraestructura busca facilitar la entrada de gas natural importado al país a través del Pacífico colombiano.

¿Cuándo debía comenzar a operar la infraestructura?

Otro de los aspectos que estaría bajo revisión corresponde a los tiempos de ejecución del proyecto. Ecopetrol había previsto que la infraestructura comenzara a operar el 1 de agosto de 2026. Sin embargo, esa fecha pasó sin que la Regasificadora del Pacífico entrara en funcionamiento. Entérese: Ecopetrol volverá a explorar con fracking y proyectos costa afuera: “Las reservas hay que encontrarlas dondequiera que estén” Según la información conocida, ahora se estima que el proyecto pueda comenzar operaciones hacia mediados de noviembre. El contrato contempla multas asociadas con posibles retrasos en la ejecución. Por su parte, Puertos, Inversiones y Obras S.A.S. ha señalado que las demoras estuvieron relacionadas con diferentes dificultades logísticas y portuarias. La denuncia presentada por Ecopetrol ante la Fiscalía busca determinar si existieron irregularidades en el proceso de contratación y ejecución del proyecto, así como establecer las circunstancias relacionadas con los distintos aspectos que actualmente son objeto de revisión. Consulte: La carrera por activar nuevas regasificadoras en medio del alarmante déficit de gas en Colombia

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