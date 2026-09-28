La Uruguay de Forlán goleó a Corea del Sur con el arquero del Bucaramanga siendo figura; vea aquí los goles

El seleccionador interino Diego Forlán registró su primer triunfo al frente del equipo absoluto de Uruguay, con una goleada 4-1 en su visita a Corea del Sur, este lunes en el segundo amistoso de la gira asiática de la Celeste. El arquero del Atlético Bucaramanga, Cristopher Fiermarín, fue titular. Cuatro días después de la derrota 3-1 en el descuento final en Japón, el equipo charrúa se desquitó con un partido muy sólido en Seúl, en el que Darwin Núñez (13’), Giorgian de Arrascaeta (27’) y un tanto en contra de Kim Min-jae (43’) sentenciaron ya antes del descanso.

En la segunda parte, Darwin Núñez (62’) selló su doblete poniendo de cabeza el cuarto de los suyos, mientras que una de las estrellas surcoreanas, Lee Kang-in, firmó el tanto del honor local en el 80’.

“A seguir por este camino, a seguir trabajando. Si bien es un amistoso, creo que quedaron buenas sensaciones porque jugamos contra un gran rival como es Corea y a tratar de ir generando la idea que quiere Diego con los partidos que se vengan”, se felicitó el defensa Mathías Olivera. La mala noticia del partido para Uruguay fue, sin embargo, el cambio por lesión de Giorgian de Arrascaeta en el 77’, después de dañarse aparentemente en la muñeca izquierda. A pesar de ese percance, Uruguay pudo plasmar esta vez en el resultado los detalles esperanzadores que mostró en el anterior partido ante los nipones y Forlán, en su segundo partido como DT interino, suma así argumentos para convencer como seleccionador del equipo, antes de que en marzo se tome la decisión definitiva. Entérese: Video | Con este golazo, Messi quedó a dos goles de alcanzar al máximo especialista en tiros libres de la historia

Fiermarín, la gran figura

Claro está que Darwin Núñez anotó dos goles y volvió a ser el finalizador nato que siempre fue, sin embargo, la gran figura de Uruguay en el compromiso fue el guardameta, Cristopher Fiermarín. El arquero de Atlético Bucaramanga con reciente paso por el Deportes Tolima, realizó 6 atajadas de gol en el compromiso ante los coreanos y tuvo una puntuación de 8,4 según Sofascore.

El guardameta de 28 años de edad, se gana de a poco un puesto en uno de los pórticos más pesados en cuanto a selecciones se trata. Pulió su juego en el FPC y ahora apunta a ser el guardián en la Uruguay de Diego Forlán. Continúe leyendo: Junior publicó el parte médico de Mauro Silveira tras golpe contra Carlos Lucumí del DIM, ¿cuándo podría jugar? Bloque de preguntas y respuestas: