DroguIA, el chatbot de Échele Cabeza para reducir los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas

Échele Cabeza, el proyecto colombiano dedicado a desmontar mitos en torno al uso de sustancias psicoactivas, está estrenando chatbot. Se trata de DroguIA, un modelo conversacional impulsado por inteligencia artificial (IA) que brinda información veraz y respaldada por evidencia científica sobre estos compuestos.

La idea es que esta herramienta sirva para desestigmatizar el consumo y facilitar el acceso a datos confiables sobre sus posibles riesgos y efectos.

Este chatbot está disponible en el sitio web de la organización. Para acceder a él solo hay que dar clic en el icono de cerebro que aparece en la esquina inferior izquierda e inmediatamente DroguIA se presenta como “el asistente de Reducción de daño de Échele Cabeza”. A partir de ahí, los usuarios pueden consultarlo sobre las preguntas que tengan acerca de sustancias, y este responderá de acuerdo con evidencia científica.

Los modelos conversacionales de IA deben ser entrenados con diferentes fuentes de información. En este caso fue “alimentado” con más de 100 investigaciones y artículos cuidadosamente seleccionados por un grupo de expertos de diferentes disciplinas, quienes revisaron que estos no tuvieran sesgos de identidad, raza o género.

Además, DroguIA es la síntesis de los 15 años de experiencia de Échele Cabeza, organización que ha beneficiado a más de 35.000 personas directamente y a casi 112.000 de forma indirecta. Esta iniciativa, que tiene presencia en Bogotá, Medellín y Cali, se ha hecho reconocida por su trabajo en pro de reducir riesgos y daños relacionados con el consumo de sustancias.