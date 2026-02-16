Gobierno quiere trasladar tres millones de usuarios a la Nueva EPS, pese a crisis en la entidad

¿No hay plata ni capacidad operativa en Nueva EPS? No importa. El gobierno Petro planea trasladar tres millones de usuarios hacia esa entidad aseguradora. La medida se presentaría por un borrador de decreto que revolcaría el método de afiliación a las EPS en los diferentes municipios del país. En total serían más de seis millones de pacientes afectados.
En concreto, más de 3,1 millones de usuarios llegarían a la Nueva EPS, mientras que otros 289.262 pasarían a Savia Salud y 533.492 a Servicio Occidental de Salud. El decreto implicaría que, si una EPS tiene menos del 3% de afiliados en un municipio, puede quedar por fuera de operación en ese lugar, y los afiliados de la que quede serían trasladados a otra que sí supere el umbral.