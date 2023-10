Con el aumento del consumo de cerveza en frecuencia, pero en menor cantidad, los colombianos han empezado a experimentar con diferentes variedades de botellas de un precio tres o cuatro veces superior a la cerveza que suelen tomar a diario.

Como consecuencia de este cambio de hábitos y de esta búsqueda de nuevos sabores es que las cervezas artesanales y las importadas han crecido en preferencia.

“En Colombia las cervecerías artesanales tienen una penetración en el mercado de apenas 1%, mientras en Estados Unidos representan el 20%. Hay un gran potencial de crecimiento”, señaló el asesor experto de Expocervezas, quien añadió que en la actualidad existen 218 cervecerías artesanales en el país.

Le puede interesar: El boom de la cerveza sin alcohol en Alemania

Las cervezas artesanales tienen un gran valor en representar los sabores locales. Incluso, los turistas suelen llegar a las ciudades y buscar las cervezas artesanales representativas del lugar.

“Por su tamaño y su micro producción, las cervecerías artesanales pueden experimentar y probar con nuevos ingredientes y sabores”, dijo John Tello, director de Expocervezas.

Esta experimentación lleva a los productores artesanales a la búsqueda de ingredientes locales como la quinua, frutas, café o cacao que se conviertan en su factor de diferenciación en el mercado.

En crecimiento en el país se encuentra la Cerveza Ipa (Indian Pale Ale), que se caracteriza por un alto nivel de alcohol y sabor amargo por la mayor presencia de lúpulo.

Su nombre tiene origen en la cerveza que llevaban de Inglaterra a India en los tiempos coloniales. La Ipa es muy popular en la producción artesanal de Estados Unidos y ahora en Colombia las cervecerías artesanales también están sacando este tipo de cervezas.

A la par, empieza a crecer el consumo de cervezas más bajas en alcohol o sin alcohol. Los jóvenes quieren llevar un estilo de vida sano y no caer en excesos, pero sin renunciar por ello a tomarse una botella en una reunión social.

Delfino cree que en Colombia esta tendencia va a crecer en el futuro y va a reflejar lo que se está viendo en el mundo. Por ahora estas bebidas sin alcohol están circunscritas a la cervecería industrial por los procesos tecnológicos que se requieren para su producción, pero es posible que en unos años veamos cervezas artesanales sin alcohol.

También está en pleno crecimiento los cócteles de cerveza.

“La cerveza como cóctel no es cerveza, es otro tipo de experiencia, pero está bien de vez en cuando tomarse un refajo, una michelada, un radler (cerveza con limonada o con gaseosa blanca), o como me gusta a mí, con Aperol. Estos cócteles ayudan a que personas que no han probado cerveza o no les gusta, la prueben y entren al mundo cervecero”, explicó Delfino.