La mayoría de humanos han sentido dolor físico y emocional alguna vez. Es un asunto tan natural que aquellos que no lo sienten, son diagnosticados con insensibilidad congénita al dolor. Son aquellas personas que son incapaces de sentirlo.

Además de estas personas, no conozco a nadie que no haya conocido lo que es sentir un dolor emocional o en el cuerpo. Son varias veces las que he asistido a urgencias a causa de un intenso dolor que, por supuesto, era el síntoma de una condición de salud.

El dolor crónico es aquel persistente que puede durar meses, años o toda la vida y que puede aumentar con el paso del tiempo. Puede ser causado por inflamación o nervios disfuncionales.

El dolor crónico en Colombia afecta a casi 25 millones de colombianos, es decir, el 53,6% de la población colombiana lo experimenta por más de tres meses.

Este tipo de dolor es considerado como una enfermedad en sí misma, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE11), que desde el año 2022 se está implementado en Colombia. Este resultado se conoció en el país en el Congreso Internacional de Dolor 2023, en el que se presentó el resultado de la Encuesta de Dolor, realizada por la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor (ACED).