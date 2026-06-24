133 veces tocó el timbre de la casa de un cantante de BTS y la condenador por acoso

La mujer, cuya identidad no ha trascendido, fue hallada culpable de violar la ley contra el acoso y de allanamiento de morada. La condena incluye un período de prueba de dos años durante el cual deberá evitar cometer nuevos delitos para no ingresar a prisión.

El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl dictó la sentencia el pasado 8 de mayo, según informó el diario local The Korea Times .

Un tribunal surcoreano condenó a una mujer brasileña a un año de prisión suspendida por acosar al cantante Jungkook, integrante de BTS , tras visitar su casa 22 veces en tres semanas y tocar su timbre 133 veces en un solo día.

Los hechos ocurrieron entre el 7 y el 28 de diciembre de 2025. Durante ese período, la acusada visitó la residencia del artista, ubicada en el distrito Yongsan de Seúl.

En una de esas visitas tocó el timbre 133 veces en un único día, conducta que el tribunal calificó como evidencia de un “nivel extremo de obsesión”, según recoge la BBC. También dejó cartas y objetos repetidamente en los alrededores de la vivienda.

La mujer fue arrestada por primera vez el 13 de diciembre, cuando siguió a un repartidor de comida para intentar ingresar a la propiedad por una puerta lateral. Fue liberada al día siguiente con una advertencia de no volver a acercarse al lugar. La ignoró.

Las autoridades surcoreanas emitieron entonces una orden de emergencia que le prohibía acercarse al artista o a su domicilio a menos de 100 metros. La ignoró también. La policía la remitió a los fiscales en febrero, después de que continuara visitando la casa de Jungkook, quien acumula más de 24 millones de seguidores en Instagram.

En la sentencia, el tribunal señaló que “la acusada continuó cometiendo delitos de acoso incluso después de haber sido advertida”. Al momento de fijar la pena, la corte consideró que la mujer actuó por obsesión romántica sin intención de dañar al artista, y destacó que en ningún momento logró ingresar a la vivienda.

También valoró los tres meses que la acusada pasó detenida durante el proceso, y descartó el riesgo de reincidencia ante su inminente expulsión definitiva de Corea del Sur, que se ejecutará una vez la sentencia quede en firme.

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El caso se suma a otros de acoso que han enfrentado los integrantes de BTS. En junio de 2025, una mujer china fue arrestada tras intentar entrar en la residencia de Jungkook pocas horas después de que el cantante completara el servicio militar obligatorio.

Pero el fenómeno no se limita al grupo surcoreano, el 18 de junio pasado, la cantante estadounidense Sabrina Carpenter obtuvo una orden de alejamiento de cinco años contra un acosador que se presentó en varias ocasiones en su casa de Los Ángeles.

Jungkook tiene 28 años y es uno de los siete integrantes de BTS, uno de los grupos musicales más reconocidos a nivel mundial.