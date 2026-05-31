¿Conoce los vinos verdes? Aquí le recomendamos cuatro de ellos

Por José Rafael Arango

*Colaboración especial Para nadie es un secreto que el consumo de vino blanco va creciendo en el mundo y más si este vino es fresco, ligero, amable, de bajo alcohol y fácil de beber y maridar gastronómicamente. Lo que casi nadie sabe es que una de las regiones estrella del mundo para producir estos vinos queda al norte de Portugal y se llama la región de “Vinho Verde”. Puede leer: Así fue como se cocinó la paella más grande de Colombia en Itagüí Muchos me preguntan si se llama “Vinhos Verdes” por su color, por su acidez o por el tipo de uva. Pero su nombre no responde a estas variables, si bien en tiempos pasados la uva en este lluviosa región al norte de Portugal no alcanzaba cotas optimas de madurez y presentaba un verdor ácido en su sabor, llegando apenas a unos 10 grados de alcohol, hoy son vinos totalmente distintos, vibrantes, golosos, elegantes, con una acidez perfecta, pero también gordos y llenos de matices con un alcohol que muchas veces supera los 12 grados. Por tanto deben su nombre a su procedencia por estar situados al norte de Portugal donde la lluvia y la humedad hacen del paisaje un enorme y feliz paraje verde, así como su vecina Galicia es también llamada la España verde. Así pues el sur de Galicia y el norte de Portugal comparten un clima similar y unos vinos hermanos separados únicamente por el río Minho.

Son 3 las claves para entregar unos vinos extraordinarios de gran mineralidad, frescura y de excelente acidez, la primera son sus suelos que suelen ser de pizarra llamada Xisto en la zona o Granito; la segunda es su clima Atlántico y lluvioso; y la tercera, la perfecta adaptación de sus castas (uvas) a esta región. Por estos 3 motivos el vino verde resulta ser un vino equilibrado, complejo y delicado, algunos exponentes como los señalados en este artículo se pueden guardar por años, los mas jóvenes suelen presentar gas carbónico residual (fenómeno que se conoce como aguja) la mayoría muestran una fruta blanca arropadas por aromas de galleta de avena y peras en almíbar, aromas que mejoran con las nuevas técnicas de vinificación, como su guarda sobre lías. Son vinos que se beben fríos, óptimos para maridar con pescados y mariscos y son el compañero inseparable del verano, ideales para beber en el calor. Le puede interesar: El jardín de Epicuro: La ampelografía En un paraje idílico, digno de un cuento de hadas, las viñas son plantadas en parrales (pérgolas) con sólidos postes de granito, las variedades de uva mas reconocidas son las blancas alvarinho (la misma albariño española) loureiro, arinto y trajadura y por si fuera poco también tienen una nutrida producción de vinos tintos donde destacan la espadeiro, binhao, borraçal y amaral. Las viñas de la región de Minho comprenden 35.000 hectáreas divididas en las subzonas de Amarante, Ave, Baião, Basto, Cávado, Lima, Monçao, Paiva y Sousa. Hoy ostentan mas de 22.000 viticultores para elaborar unos 85 millones de litros de algunos de los mejores vinos blancos del mundo.

Cuatro vinos verdes de ensueño

Cuatro vinos verdes para disfrutar en Colombia: 1. Muros de Melgaço, 2. Soalheiro Granit, 3. Solos de Xisto y 4. Granito Cru. FOTOS Cortesía