¿Conoce los vinos verdes? Aquí le recomendamos cuatro de ellos

Por José Rafael Arango
*Colaboración especial
Para nadie es un secreto que el consumo de vino blanco va creciendo en el mundo y más si este vino es fresco, ligero, amable, de bajo alcohol y fácil de beber y maridar gastronómicamente. Lo que casi nadie sabe es que una de las regiones estrella del mundo para producir estos vinos queda al norte de Portugal y se llama la región de “Vinho Verde”.
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Muchos me preguntan si se llama “Vinhos Verdes” por su color, por su acidez o por el tipo de uva. Pero su nombre no responde a estas variables, si bien en tiempos pasados la uva en este lluviosa región al norte de Portugal no alcanzaba cotas optimas de madurez y presentaba un verdor ácido en su sabor, llegando apenas a unos 10 grados de alcohol, hoy son vinos totalmente distintos, vibrantes, golosos, elegantes, con una acidez perfecta, pero también gordos y llenos de matices con un alcohol que muchas veces supera los 12 grados. Por tanto deben su nombre a su procedencia por estar situados al norte de Portugal donde la lluvia y la humedad hacen del paisaje un enorme y feliz paraje verde, así como su vecina Galicia es también llamada la España verde. Así pues el sur de Galicia y el norte de Portugal comparten un clima similar y unos vinos hermanos separados únicamente por el río Minho.